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    АПЛ. «Ливерпуль» обыграл «Борнмут», «Челси» примет «Эвертон», в Манчестере пройдет дерби

    Подробности матчей 29-го тура Английской Премьер-лиги

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    7 и 8 марта проходят матчи 29-го тура чемпионата Англии по футболу

    «Ливерпуль» — «Борнмут» 2:1

    В рамках 29-го тура АПЛ «Ливерпуль» на «Энфилде» принимал «Борнмут». Хозяева одержали победу со счетом 2:1.

    Уже на 9-й минуте гости вышли вперед благодаря точному удару Каллума Уилсона. Однако еще до перерыва «Ливерпуль» сумел изменить ситуацию на поле. Три очка «красным» принесли голы Мохамеда Салаха и Садио Мане.

    Отметим, что египтянин забил свой 70-й гол за «Ливерпуль» в ста матчах АПЛ.

    «Ливерпуль» набрал 82 очка и находится в трех победах от досрочного чемпионатсва. «Борнмут» (27 очков) идет восемнадцатым.

    АПЛ. 29-й тур
    «Ливерпуль» — «Борнмут» — 2:1 (2:1)
    Голы: Уилсон, 9 (0:1). Салах, 25 (1:1). Мане, 33 (2:1)«Ливерпуль»: Адриан, ван Дейк, Гомес, Александр-Арнолд, Милнер, Вайналдум, Окслейд-Чемберлен (Лаллана, 84), Фабинью, Роберту Фирмину (Ориги, 90+2), Салах, Мане«Борнмут»: Рамсдейл, Смит, Аке, С.Кук (Симпсон, 19), Стэйси, Лерма (Гослинг, 80), Л.Кук, Биллинг, Станислас (Соланке, 68), Фрэйзер, УилсонПредупреждение: Уилсон, 90

    «Арсенал» — «Вест Хэм»

    7 марта, 18:00 мск

    «Кристал Пэлас» — «Уотфорд»

    7 марта, 18:00 мск

    «Шеффилд Юнайтед» — «Норвич Сити»

    7 марта, 18:00 мск

    «Саутгемптон» — «Ньюкасл»

    7 марта, 18:00 мск

    «Вулверхэмптон» — «Брайтон»

    7 марта, 18:00 мск

    «Бернли» — «Тоттенхэм»

    7 марта, 18:00 мск

    «Челси» — «Эвертон»

    8 марта, 17:00 мск

    «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»

    8 марта, 19:30 мск

    «Лестер» — «Астон Вилла»

    9 марта, 23:00 мск

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