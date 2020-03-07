«Динамо» М — «Тамбов»: составы, коэффициенты, онлайн

Стали известны составы московскогона матч 21-го тура РПЛ.

Встреча начнется в 16:30 мск.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Скопинцев, Шунич, Ордец, Каборе, Рауш, Хильемарк, Комличенко, Н'Жье, Филипп.

Запасные: Сангаре, Плиев, Морозов, Зорин, Соснин, Жоаозиньо, Денисов, Школик, Шиманьски, Нойштедтер, Панченко, Игбун.

«Тамбов»: Шелия, Ойеволе, Тетрашвили, Грицаенко, Филин, Каплиенко, Карасёв, Килин, Обухов, Костюков, Мелкадзе.

Запасные: Чагров, Таказов, Шляков, Юрганов, Чуперка, Хосонов, Мамтов, Федчук.

Коэффициент на победу «Динамо» — 1,73, на ничью — 3,80, а на победу «Тамбова» — 5,20.

Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом встречи можно тут. 0