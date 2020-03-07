«Динамо» — «Тамбов». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч чемпионата России 7 марта 2020 года

В субботу, 7 марта, московское «Динамо» примет на своем поле «Тамбов» в рамках 21 тура чемпионата России. Встреча на «ВТБ Арене» насчнется в 16:30 мск. Прогноз на «Динамо» — «Тамбов».

«Динамо»

Зимой бело-голубых усилили защитник Дмитрий Скопинцев («Краснодар», 4,3 млн евро) и нападающий Николай Комличенко («Млада Болеслав», 3,5 млн евро).

Ушли из «Динамо» нападающий Рамиль Шейдаев («Сабах», бесплатно), полузащитники Вячеслав Грулёв («Нижний Новгород», аренда), Мигел Кардозу («Тамбов», аренда), нападающий Николай Обольский («Нижний Новгород», аренда) и защитник Игорь Калинин («Урал», аренда).

Прогнозы на чемпионат России по футболу

В январе подопечные Кирилла Новикова провели контрольные матчи с польскими «Заглембе Любин» (5:1) и «Лехией» (0:2). В феврале были обыграны сербский «Младость Лучани» (3:1), чешский «Слован Либерец» (2:0), латвийские «Вентспилс» (2:1) и «Спартак Юрмала» (5:0), узбекский «Металлург Бекабад» (1:0).

С казахстанским «Кайратом» бело-голубые сыграли вничью 1:1, а ФК «Сочи» проиграли 1:3. В последних матчах на сборах «Динамо» сыграло вничью с «Минском» (1:1) и победило «Динамо» Минск — 4:0.

Весеннюю часть чемпионата бело-голубы начали домашним дерби со «Спартаком», в котором потерпели поражение со счетом 0:2, пропустив по голу в каждом из таймов и разбазарив кучу моментов.

После 20 туров РПЛ «Динамо» с 24 очками идет на 10-м месте. Разница мячей 16-23, шесть голов забил Максимилиан Филипп.

В первом круге «Динамо» победило «Тамбов» со счетом 2:0. Команды встречались в ФНЛ в сезоне 2016/17 — бело голубые выиграли оба матча: 2:1 в гостях и 3:0 дома.

«Тамбов»

Зимой тамбовчане арендовали вингера «Динамо» Мигеля Кардозу и нашли замену центральному защитнику Максиму Осипенко, подписав арендное соглашение с центрбеком «Сочи» Игорем Юргановым.

Также был арендован защитник «Химок» Александр Филин, а из тбилисского «Динамо» перешел бесплатно защитник Александр Каплиенко.

Команду покинули хавбеки Олег Чернышов, Мухаммед Усман и Данил Кленкин, а также нападающие Андрей Часовских и Хызыр Аппаев.

На сборах тамбовчане провели ряд контрольных матчей, обыграв «Салют Белгород» (3:0) и сербский «Радник Сурдулица» (2:1), проиграла чешскому «Словацко» (0:3) и сыграла вничью с белорусской «Гордее» (0:0).

Также «Тамбов» дошел до финала Кубка ФНЛ, где проиграл «Химкам» (0:7). При этом за команду Первушина в финале играли 7 игроков на просмотре, в том числе дублеры «Урала» и «Уфы».

Календарь и таблица РПЛ

В стартовом матче весеннего отрезка «Тамбов» на своем поле (хотя и в Нижнем Новгороде) сыграл вничью с казанским «Рубином». Команды так и не открыли счет — 0:0.

После 20 туров РПЛ «Тамбов» с 22 очками занимает 11 место. Разница мячей 23-26, пять голов забил Владимир Обухов.

Прогноз и ставки

На победу «Динамо» букмекеры дают коэффициент 1,60, на ничейный результат в основное время — 3,90, а на победу «Тамбова» — 6,25.

У бело-голубых стопроцентная статистика с «Тамбовом» и необходимость реабилитироваться после дерби. Можно прогнозировать домашнюю победу «Динамо».

«Тамбов» в матче с «Рубином» показал свою оборону, так что матч вряд ли будет результативным. Интересны варианты ТМ 2,5 за 1,65 и «Обе забьют — нет» за 1,60. 0