Шевченко ведет переговоры о продлении контракта со сборной Украины

Главный тренер сборной Украинысообщил, что ведёт переговоры о продлении контракта с украинской ассоциацией футбола. Действующее соглашение тренера истекает грядущим летом.

«Мы в процессе переговоров насчет продления контракта. Но однозначно все будет ясно уже перед чемпионатом Европы. Процесс идет, поэтому я и строю планы на будущее», — цитирует Шевченко Football Hub.

Отметим, действующее соглашение Шевченко с УАФ рассчитано до окончания Евро-2020. В прошлом году ходили слухи о желании «Милана» назначить его главным тренером.

Он возглавил национальную команду в 2016-м и вывел «сине-желтых» на Евро-2020, выиграв квалификационную группу. 0