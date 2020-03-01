Гвардиола: Три раза подряд — это потрясающе

в третий раз подряд выиграл Кубок лиги, обыграв1:2.высказался по этому поводу.

«Три раза подряд — это потрясающе. Это невероятное постоянство.

Это было потрясающе. Нам было непросто на первых минутах и в конце матча. У них было два явных момента в первые минуты, но мы сыграли очень хорошо, особенно во втором тайме.

Игра получилась хорошей. Фоден был хладнокровен. Это большой успех, наш второй титул в сезоне. Так здорово.

Мы выиграли много трофеев. С момента, как я приехал сюда, мы стараемся побеждать в каждой игре, выигрывать каждый турнир», — сказал Гвардиола в интервью BBC Sport. 0