Семак рассказал о травме Дзюбы

Главный тренер «Зенита»признался, что пока не знает, насколько серьезна травма нападающего

На сборе в Испании «Зенит» провел контрольную встречу против минского «Динамо» (1:1). В последнем зимнем спарринге повреждение получил Артем Дзюба, который был заменен на 55-й минуте.

«Еще в первом тайме Артема Дзюбу подтолкнули, когда он приземлялся. Почувствовал дискомфорт.

Начал второй тайм, но, к сожалению, не смог продолжить, попросил замену. Мы его заменили. Посмотрим, насколько серьезная травма.

Сегодня ля нас самым главным было посмотреть, кто в каком состоянии. Некоторые футболисты играли на несвойственных для них позициях.

И в таких матчах как раз можно понять, кто на какой позиции как может сыграть. Что касается результатов, конечно, хотелось бы всегда побеждать.

Но на данном этапе ничего страшного не произошло. Главное, что обошлось без серьезных травм. Посмотрим, что случилось у Артема. Надеюсь, что ничего серьезного.

Все остальные здоровы. Возвращаемся в Санкт-Петербург, там будем готовиться к официальным матчам», — цитирует Семака Sport24.ru.

29 февраля «Зенит» в рамках 20-го тура чемпионата России примет «Локомотив».

Команда Семака лидирует в РПЛ, набрав 45 очков в 19 турах. Идущий на втором месте «Краснодар» отстает на 10 очков. 0