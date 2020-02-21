Слуцкий: Тарасов потихоньку становился одним из лидеров «Рубина»

Главный тренер «Рубина»выразил поддержку получившему травму полузащитнику казанцев

Напомним, что Тарасов получил травму во время тренировки казанской команды. Позже в больнице хавбеку диагностировали «закрытый перелом со смещением левой малоберцовый кости».

«Сегодня на заключительной тренировке, на последнем сборе Дмитрий Тарасов получил очень серьезную травму. Как обычно это бывает, в очень простой ситуации.

Мы все очень сильно сожалеем, что такое произошло, потому что Дмитрий показал себя огромным профессионалом и становился потихоньку одним из лидеров нашей команды.

Хотим пожелать ему скорейшего выздоровления. Уже говорили с ним и гарантировали полное выполнение контрактных обязательств со стороны "Рубина".

Естественно, и оплату операции, которая пройдет на следующей неделе в Италии. Ждем выздоровления Дмитрия. Он уже много раз доказывал, что он большой боец и большой футболист», — цитирует Слуцкого Sport24.ru

Ранее стало известно, что «Рубин» не будет разрывать контракт с 34-летним полузащитником. 0