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    Слуцкий: Тарасов потихоньку становился одним из лидеров «Рубина»

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    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий выразил поддержку получившему травму полузащитнику казанцев Дмитрию Тарасову.

    Леонид Слуцкий
    Леонид Слуцкий

    Напомним, что Тарасов получил травму во время тренировки казанской команды. Позже в больнице хавбеку диагностировали «закрытый перелом со смещением левой малоберцовый кости».

    «Сегодня на заключительной тренировке, на последнем сборе Дмитрий Тарасов получил очень серьезную травму. Как обычно это бывает, в очень простой ситуации.

    Мы все очень сильно сожалеем, что такое произошло, потому что Дмитрий показал себя огромным профессионалом и становился потихоньку одним из лидеров нашей команды.

    Хотим пожелать ему скорейшего выздоровления. Уже говорили с ним и гарантировали полное выполнение контрактных обязательств со стороны "Рубина".

    Естественно, и оплату операции, которая пройдет на следующей неделе в Италии. Ждем выздоровления Дмитрия. Он уже много раз доказывал, что он большой боец и большой футболист», — цитирует Слуцкого Sport24.ru

    Ранее стало известно, что «Рубин» не будет разрывать контракт с 34-летним полузащитником. 0

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