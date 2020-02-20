«Клуж» — «Севилья»: счет 1:1, обзор голов

Футболисты «Севильи»
«Севилья»
Хозяева первыми вышли вперед. С пенальти забил Чиприан Дяк.
Сравнял счет Юссеф Эн-Несири после передачи Люка де Йонга. Голландец вышел один на один с вратарем, но не стал бить и отдал налево на Эн-Несери. Тот ударил уже в пустые ворота.
Таким образом, «Севилья» имеет преимущество перед ответным матчем, который состоится 27 февраля, благодаря забитому на выезде голу.
Лига Европы. 1/16 финала
«Клуж» — «Севилья» — 1:1
Голы: 1:0 — 59, пенальти Дяк, 1:1 — 82 Эн-Несири«Клуж» Арлаускис, Буркэ, Камора, Пауло Винисиус, Маня, Пэун (Хобан, 74), Дяк, Бордеяну, Джокович, Омрани (Голофка, 86), Траоре (Рондон, 83)«Севилья» Вацлик, Эскудеро, Навас (Эн-Несири, 73), Диего Карлос, Кунде, Гудель, Жордан, Окампос (Рони Лопеш, 78), Фернандо, Сусо (Васкес, 90), де ЙонгПредупреждения: Фернандо (44), Регилон (68)