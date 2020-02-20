«Клуж» — «Севилья»: счет 1:1, обзор голов

В Румыниипринимал, где сыграл вничью 1:1.

Хозяева первыми вышли вперед. С пенальти забил Чиприан Дяк.

Сравнял счет Юссеф Эн-Несири после передачи Люка де Йонга. Голландец вышел один на один с вратарем, но не стал бить и отдал налево на Эн-Несери. Тот ударил уже в пустые ворота.

Таким образом, «Севилья» имеет преимущество перед ответным матчем, который состоится 27 февраля, благодаря забитому на выезде голу.