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    «Клуж» и «Севилья» сильнейшего не выяснили

    «Клуж» — «Севилья»: счет 1:1, обзор голов

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    В Румынии «Клуж» принимал «Севилью», где сыграл вничью 1:1.

    Футболисты «Севильи»
    Футболисты «Севильи»

    Хозяева первыми вышли вперед. С пенальти забил Чиприан Дяк.

    Сравнял счет Юссеф Эн-Несири после передачи Люка де Йонга. Голландец вышел один на один с вратарем, но не стал бить и отдал налево на Эн-Несери. Тот ударил уже в пустые ворота.

    Таким образом, «Севилья» имеет преимущество перед ответным матчем, который состоится 27 февраля, благодаря забитому на выезде голу.

    Лига Европы. 1/16 финала
    «Клуж» — «Севилья» — 1:1
    Голы: 1:0 — 59, пенальти Дяк, 1:1 — 82 Эн-Несири«Клуж» Арлаускис, Буркэ, Камора, Пауло Винисиус, Маня, Пэун (Хобан, 74), Дяк, Бордеяну, Джокович, Омрани (Голофка, 86), Траоре (Рондон, 83)«Севилья» Вацлик, Эскудеро, Навас (Эн-Несири, 73), Диего Карлос, Кунде, Гудель, Жордан, Окампос (Рони Лопеш, 78), Фернандо, Сусо (Васкес, 90), де ЙонгПредупреждения: Фернандо (44), Регилон (68)
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