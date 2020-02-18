«Барселона» заплатит за форварда «Леганеса» 20 миллионов

планирует в ближайшее время подписать нападающего, сообщает Cadena Cope.

Как передает источник, каталонцы выкупят 28-летнего игрока сборной Дании за 20 миллионов евро, прописанных в качестве отступных.

Брейтуэйт должен будет заменить травмированных Луиса Суареса и Усмана Дембеле. При этом «Леганес» уже не сможет найти альтернативу в случае ухода датчанина.

Ранее руководство Ла Лиги разрешило «Барселоне» в течение 15 дней приобрести нового нападающего вне трансферного окна, при условии, что это может быть только игрок, выступающий в чемпионате Испании. 0