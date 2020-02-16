ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр ЛогиновЛогинов не просто добыл золото на ЧМ. Он заставил замолчать всех западных критиков
  • 19:21
    • «Бавария» вернулась на первое место в турнирной таблице Бундеслиги
  • 19:08
    • «Ювентус» без Роналду обыграл «Брешию»
  • 19:00
    • «Тоттенхэм» вырвал гостевую победу у «Астон Виллы»
  • 18:05
    • Француз Жаклен выиграл гонку преследования на ЧМ по биатлону, у Логинова — бронза
  • 16:35
    • «Спартак» обыграл «Арарат» в товарищеском матче
    Все новости спорта

    «Тоттенхэм» вырвал гостевую победу у «Астон Виллы»

    «Астон Вилла» — «Тоттенхэм»: счет матча 2:3, обзор голов

    Футбол АПЛ Футбол Англии Астон Вилла Тоттенхэм Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    Лондонский «Тоттенхэм» одержал гостевую победу над «Астон Виллой» (3:2) в матче 26-го тура чемпионата Англии.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Хозяева вышли вперед на 9-й минуте благодаря автоголу Тоби Алдервейрельда. На 27-й минуте бельгиец исправился и сравнял счет после подачи с углового.

    В добавленное к первому тайму время «шпоры» повели в счете благодаря голу Сон Хын-Мина. Пепе Рейна отбил пенальти в исполнении корейца, однако тот оказался первым на отскоке.

    На 53-й минуте бирмингемцы сравняли счет — Бьорн Энгельс забил после углового. А на 4-й компенсированной минуте гол Сон Хын Мина принес лондонцам победу.

    «Тоттенхэм» обогнал «Шеффилд» и вышел на пятое место в таблице АПЛ, «Вилла» осталась на 17-й строчке.

    АПЛ. 26-й тур
    «Астон Вилла» — «Тоттенхэм» — 2:3 (1:2)
    Голы: Алдервейрелд, 9 — в свои ворота (1:0). Алдервейрелд, 27 (1:1). Сон Хын Мин, 45+2 (1:2). Энгелс, 53 (2:2). Сон Хын Мин, 90+4 (2:3)Нереализованный пенальти: Сон Хын Мин, 45+2 (вратарь)«Астон Вилла»: Рейна, Энгелс, Таргетт, Гильбер, Хос, Конса, Дринкуотер (Накамба, 60), Грилиш, Дуглас Луис, Эль-Гази (Трезеге, 70), Саматта (Борха Бастон, 84)«Тоттенхэм»: Ллорис, Алдервейрелд, Орье, Дэйвис, Санчес, Уинкс, Дайер (Ло Сельсо, 60), Алли (Фернандеш, 83), Сон Хын Мин, Лукас Моура, Бергвайн (Фертонген, 90+6)Предупреждения: Гильбер, 86. Накамба, 90+2
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Письма несчастья. Внутренняя переписка навредила «Манчестер Сити»
  • Вчера в 22:18
    •
  • Прогноз
  • «Арсенал» — «Ньюкасл»
  • 1.64
  • Сегодня в 19:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Поможет ли Смолов «Сельте» достойно сыграть с «Реалом»?
  • «Реал» — «Сельта». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Интер» без боя не отдаст лидерство
  • «Лацио» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 1.66
    •
  • «Лилль» — «Марсель»: как сыграют лидеры Лиги 1?
  • «Лилль» — «Марсель». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть17 000 рублей по промо LIVESPORT ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Аризона» — «Вашингтон» Хоккей НХЛ. Два очка Кучерова и Проворова, Овечкин и Орлов не отметились результативными действиямиОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 16 февраля 09:110
  • 15:41
    • «Краснодар» минимально обыграл «Крылья Советов» в товарищеском матче
  • 15:29
    • Биркеланд выиграл гонку седьмого этапа Кубка IBU
  • 14:48
    • Угандийский легкоатлет установил мировой рекорд на дистанции 5 км
    Рахим Стерлинг Футбол Письма несчастья. Внутренняя переписка навредила «Манчестер Сити»Английский клуб отстранен от Лиги чемпионов на два сезона Вчера в 22:180
  • Экспресс дня

  • «МЮ» прервет свою «сухую» серию?
  • 3.24
    •
  • 19:39
    • «Рубин» хотел бы усилить позицию левого защитника, рассказал Слуцкий
  • 19:18
    • «Лион» сыграл вничью со «Страсбургом»
  • 18:45
    • «Леганес» разошелся миром с «Бетисом»
    Давид де Хеа Футбол АПЛ. «Ливерпуль» победил «Норвич», «Челси» сразится с «МЮ»Обзор матчей 26 тура АПЛ Вчера в 23:030
  • 14:38
    • Овечкин о безголевой серии: Нельзя на этом зацикливаться
  • 14:01
    • Российская скелетонистка завоевала золото на ЧЕ в Сигулде
  • 13:45
    • Marca: Фёдор Смолов перешёл в «Сельту», чтобы освежить память о России-матушке
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.80
  • Прогноз на матч Брест — Сент-Этьен
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.54
  • Прогноз на матч Реймс — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Арсенал — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Кальяри — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.45
  • Прогноз на матч Майнц — Шальке
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Питтсбург — Детройт
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:30
    •  1.61
  • Прогноз на матч Атлетик — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.66
  • Прогноз на матч Лацио — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Реал — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Лилль — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.51
  • Экспресс дня 16 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Бостон
  • Хоккей
  • Сегодня в 23:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие