«Астон Вилла» — «Тоттенхэм»: счет матча 2:3, обзор голов

Лондонскийодержал гостевую победу над(3:2) в матче 26-го тура чемпионата Англии.

Хозяева вышли вперед на 9-й минуте благодаря автоголу Тоби Алдервейрельда. На 27-й минуте бельгиец исправился и сравнял счет после подачи с углового.

В добавленное к первому тайму время «шпоры» повели в счете благодаря голу Сон Хын-Мина. Пепе Рейна отбил пенальти в исполнении корейца, однако тот оказался первым на отскоке.

На 53-й минуте бирмингемцы сравняли счет — Бьорн Энгельс забил после углового. А на 4-й компенсированной минуте гол Сон Хын Мина принес лондонцам победу.

«Тоттенхэм» обогнал «Шеффилд» и вышел на пятое место в таблице АПЛ, «Вилла» осталась на 17-й строчке.