«Астон Вилла» — «Тоттенхэм»: счет матча 2:3, обзор голов

Фрагмент матча
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Хозяева вышли вперед на 9-й минуте благодаря автоголу Тоби Алдервейрельда. На 27-й минуте бельгиец исправился и сравнял счет после подачи с углового.
В добавленное к первому тайму время «шпоры» повели в счете благодаря голу Сон Хын-Мина. Пепе Рейна отбил пенальти в исполнении корейца, однако тот оказался первым на отскоке.
На 53-й минуте бирмингемцы сравняли счет — Бьорн Энгельс забил после углового. А на 4-й компенсированной минуте гол Сон Хын Мина принес лондонцам победу.
«Тоттенхэм» обогнал «Шеффилд» и вышел на пятое место в таблице АПЛ, «Вилла» осталась на 17-й строчке.
АПЛ. 26-й тур
«Астон Вилла» — «Тоттенхэм» — 2:3 (1:2)
Голы: Алдервейрелд, 9 — в свои ворота (1:0). Алдервейрелд, 27 (1:1). Сон Хын Мин, 45+2 (1:2). Энгелс, 53 (2:2). Сон Хын Мин, 90+4 (2:3)Нереализованный пенальти: Сон Хын Мин, 45+2 (вратарь)«Астон Вилла»: Рейна, Энгелс, Таргетт, Гильбер, Хос, Конса, Дринкуотер (Накамба, 60), Грилиш, Дуглас Луис, Эль-Гази (Трезеге, 70), Саматта (Борха Бастон, 84)«Тоттенхэм»: Ллорис, Алдервейрелд, Орье, Дэйвис, Санчес, Уинкс, Дайер (Ло Сельсо, 60), Алли (Фернандеш, 83), Сон Хын Мин, Лукас Моура, Бергвайн (Фертонген, 90+6)Предупреждения: Гильбер, 86. Накамба, 90+2