«Манчестер Сити» назвал предвзятым решение УЕФА

выступил с заявлением в связи с исключением команды из еврокубков на два следующих сезона (2020/21 и 2021/22).

УЕФА также оштрафовал клуб на 30 миллионов евро в связи с серьезным нарушением правил финансового фэйр-плей в период с 2012-го по 2016 год.

«Горожане» могут оспорить вердикт в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«Клуб разочарован, но не удивлен сегодняшним заявлением судебной палаты УЕФА.

"Манчестер Сити" всегда выступал за необходимость поиска поиска независимого органа и процесса беспристрастного рассмотрения всеобъемлющего массива неопровержимых доказательств в поддержку своей позиции.

В декабре 2018 года главный следователь УЕФА публично огласил санкции, которые он намеревался применить в "Манчестер Сити", еще до того, как началось какое-либо расследование.

Последовавший полный ошибок и постоянно утекающий в прессу процесс расследования УЕФА, которым он руководил, означал, что не было никаких сомнений в нужном ему результате, которого он достигнет.

Клуб официально подал жалобу в дисциплинарный орган УЕФА, которая была подтверждена решением CAS.

Проще говоря, это дело, возбужденное УЕФА, расследуемое УЕФА и судимое УЕФА.

Теперь, когда этот предвзятый процесс завершен, клуб будет добиваться беспристрастного решения как можно скорее и поэтому в первой инстанции начнет разбирательство в Спортивном арбитражном суде при первой же возможности», — говорится в заявлении клубной пресс-службы. 0