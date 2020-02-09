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    Семин: Наши футболисты — молодцы. Переломили, казалось, безнадёжную ситуацию

    Футбол Кубок Матч Премьер Футбол России Ростов Локомотив
    В рамках третьего тура кубка «Матч Премьер» «Локомотив» в серии пенальти выиграл у «Ростова» 3:4 (п). Главный тренер «железнодорожников Юрий Семин похвалил своих футболистов за игру.

    Юрий Семин
    Юрий Семин

    "Это тренировочный матч, мы хотели посмотреть, как будет выглядеть схема с тремя центральными защитниками. Выглядела не очень хорошо. 'Ростов' имел большое преимущество, но наши футболисты — молодцы. Переломили, казалось, безнадёжную ситуацию. Были хорошие отрезки. Мы могли победить в основное время.

    Пока молодых не нужно хвалить. Ещё далеко до уровня, когда они смогут стабильно играть в основе. Но мы ждём от них помощи. На этом сборе хорошо проявил себя Магкеев. Если так пойдёт и дальше, он может забронировать себе место в старте. На данный момент он ближе всех к основному составу.

    Рыбчинский хорошо вышел и сыграл блестяще. Его козырь — скорость, есть хорошая обводка. Скорость в современном футболе играет большую роль. Посмотрим, что будет дальше.

    У Мариу на позиции форварда не получилось. Возможно, кондиции ещё не те. Можно сказать, что в первом тайме у нас не было нападающих. Любая травма становится проблемой. Состав ограничен", — цитирует Семина пресс-служба "Локомотива". 0

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