Семин: Наши футболисты — молодцы. Переломили, казалось, безнадёжную ситуацию

В рамках третьего тура кубка «Матч Премьер»в серии пенальти выиграл у3:4 (п). Главный тренер «железнодорожниковпохвалил своих футболистов за игру.

"Это тренировочный матч, мы хотели посмотреть, как будет выглядеть схема с тремя центральными защитниками. Выглядела не очень хорошо. 'Ростов' имел большое преимущество, но наши футболисты — молодцы. Переломили, казалось, безнадёжную ситуацию. Были хорошие отрезки. Мы могли победить в основное время.

Пока молодых не нужно хвалить. Ещё далеко до уровня, когда они смогут стабильно играть в основе. Но мы ждём от них помощи. На этом сборе хорошо проявил себя Магкеев. Если так пойдёт и дальше, он может забронировать себе место в старте. На данный момент он ближе всех к основному составу.

Рыбчинский хорошо вышел и сыграл блестяще. Его козырь — скорость, есть хорошая обводка. Скорость в современном футболе играет большую роль. Посмотрим, что будет дальше.

У Мариу на позиции форварда не получилось. Возможно, кондиции ещё не те. Можно сказать, что в первом тайме у нас не было нападающих. Любая травма становится проблемой. Состав ограничен", — цитирует Семина пресс-служба "Локомотива". 0