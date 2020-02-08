«Леванте» — «Леганес»: счет 2:0, обзор голов

В матче 23-го тура испанскойпринимали одержал победу со счетом 2:0.

Хозяева решили исход противостояния уже в первом тайме. На 20-й минуте отличился Рубен Рочина, а спустя восемь минут окончательный счет установил Рохер Марти. «Леванте» прервал серию из четырех поражений подряд.

Благодаря этой победе «Леванте» набрал 29 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Леганес» находится в зоне вылета — на 18-й строчке.