«Леванте» — «Леганес»: счет 2:0, обзор голов

«Леванте» находится в середине таблицы
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Хозяева решили исход противостояния уже в первом тайме. На 20-й минуте отличился Рубен Рочина, а спустя восемь минут окончательный счет установил Рохер Марти. «Леванте» прервал серию из четырех поражений подряд.
Благодаря этой победе «Леванте» набрал 29 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Леганес» находится в зоне вылета — на 18-й строчке.
Примера. 23-й тур
«Леванте» — «Леганес» — 2:0 (2:0)
Голы: Рочина, 20 (1:0). Рохер, 28 (2:0)«Леванте»: Фернандес, Везу, Тоньо, Постиго, Мирамон, Рочина (Дуарте, 87), Кампанья, Вукчевич, Барди, Рохер (Моралес, 79), Майораль (Пабло Мартинес, 90+2)«Леганес»: Сориано, Росалес (Руибаль, 46), Омеруо (Сиовас, 75), Сильва, Бустинса, Родригес, Ресио, Меса, Оскар Родригес, Брэйтуэйт, Герреро (Ассале, 59)Предупреждения: Омеруо, 23. Вукчевич, 33. Бустинса, 42. Родригес, 49. Майораль, 55