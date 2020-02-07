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    Жиго: «Спартак» постарается обыграть «Партизан» в основное время

    Футбол Кубок Матч Премьер Футбол России Спартак Партизан
    Защитник «Спартака» Самуэль Жиго поделился ожиданиями от матча с «Партизаном» на турнире Кубок Париматч Премьер.

    Самуэль Жиго
    Самуэль Жиго

    «Мы постараемся обыграть "Партизан" в основное время, Знаем, что победа принесет нам трофей. Поэтому попытаемся сыграть на максимуме. Наверное, сам кубок не так важен, но мы играем в футбол, и нам хочется побеждать», — приводят слова Жиго «Известия».

    «Спартак» с четырьмя очками возглавляет турнирную таблицу. В первом туре команда обыграла «Ростов» (2:1), а после этого уступила «Локомотиву» (1:1, 2:4 по пенальти).

    Матч «Спартак» — «Партизан» состоится 8 февраля в Дохе (Катар) на стадионе «Аспир-Центр», начало — в 14:00 мск. 0

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