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    «Монако» проиграл «Ниму», Головин вышел на замену

    «Ним» — «Монако»: счет матча 3:1, обзор голов

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    В рамках 22-го тура французской Лиги 1 «Монако» на выезде потерпел поражение от «Нима» со счетом 1:3.

    Александр Головин
    Александр Головин

    «Монегаски» вышли вперед на 13-й минуте, когда Виссам Бен-Йеддер с острого угла поразил чужие ворота.

    Хозяева отыгрались на 27-й минуте усилиями Флорьяна Мигеля, поразившего пустые ворота после передачи Зинедина Ферхата.

    Ключевой эпизод произошел на 32-й минуте. Судья показал прямую красную карточку Тьемуэ Бакайоко за грубую игру. Арбитра тут же толкнул Желсон Мартинш, за что сразу же был удален, а «Монако» остался вдевятером.

    «Ним» получил минимальный перевес на 62-й минуте благодаря голу Ромена Филиппото. Победную точку на 79-й минуте поставил Пабло Мартинес.

    Российский полузащитник «монегасков» Александр Головин вышел на замену на 64-й минуте, но результативными действиями не отметился.

    В турнирной таблице Лиги 1 «Монако» занимает 13-е место (29 очков), а «Ним» — 19-е (18 очков).

    Другие результаты:

    «Амьен» — «Тулуза» — 0:0
    «Анже» — «Реймс» — 1:4
    «Дижон» — «Брест» — 3:0
    «Страсбур» — «Лилль» — 1:2 0

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