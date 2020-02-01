«Ним» — «Монако»: счет матча 3:1, обзор голов

В рамках 22-го тура французской Лиги 1на выезде потерпел поражение отсо счетом 1:3.

«Монегаски» вышли вперед на 13-й минуте, когда Виссам Бен-Йеддер с острого угла поразил чужие ворота.

Хозяева отыгрались на 27-й минуте усилиями Флорьяна Мигеля, поразившего пустые ворота после передачи Зинедина Ферхата.

Ключевой эпизод произошел на 32-й минуте. Судья показал прямую красную карточку Тьемуэ Бакайоко за грубую игру. Арбитра тут же толкнул Желсон Мартинш, за что сразу же был удален, а «Монако» остался вдевятером.

«Ним» получил минимальный перевес на 62-й минуте благодаря голу Ромена Филиппото. Победную точку на 79-й минуте поставил Пабло Мартинес.

Российский полузащитник «монегасков» Александр Головин вышел на замену на 64-й минуте, но результативными действиями не отметился.

В турнирной таблице Лиги 1 «Монако» занимает 13-е место (29 очков), а «Ним» — 19-е (18 очков).

Другие результаты:

«Амьен» — «Тулуза» — 0:0

«Анже» — «Реймс» — 1:4

«Дижон» — «Брест» — 3:0

«Страсбур» — «Лилль» — 1:2 0