Кокорин проведет остаток сезона в «Зените-2»

Жена нападающегосообщила, что игрок не намерен выступать за «Сочи», так что руководство клуба из Санкт-Петербурга приняло решение перевести его в «Зенит-2».

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«К огромному сожалению, Саша не продолжит свою карьеру в "Зените". Для него это большая боль, но от него ничего не зависит, в данной ситуации все решения приняты руководством клуба. Сегодня ему сообщили, так как он не намерен продолжать карьеру в "Сочи", что в связи с этим руководство "Зенита" приняло решение до конца сезона отправить его тренироваться и играть за "Зенит-2", — написала девушка в Instagram.

Ранее 28-летний форвард не поехал на второй сбор "Сочи" в Турцию.

21 января "Сочи" объявил об аренде Кокорина, однако футболист остался в клубе из Санкт-Петербурга и в двух контрольных матчах вывел команду на поле в качестве капитана. 0