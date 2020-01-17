Абрамович одобрил покупку Джейдона Санчо

Владелецдал добро на подписание вингера дортмундской. Об этом пишет The Sun.

Источник сообщает о том, что руководство «аристократов» очень заинтересовано в покупке этого футболиста 19-летний британец сумел обратить на себя внимание благодаря тому футболу, который он демонстрирует сейчас.

Трансфер Санчо для «Челси» является приоритетным, поскольку этот игрок является потенциальной заменой ушедшему Эдену Азару. Стоимость сделки может составить примерно 140 млн евро.

Джейдон Санчо отыграл 24 поединка за «Боруссию» Д. За этот период англичанин забил 12 голов и отдал 13 голевых пасов. 0