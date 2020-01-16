«Ювентус» — «Удинезе: счет 4:0, обзор голов

В 1/8 финала Кубка Италиис крупным счетом выиграл у команды(4:0).

В каждом тайме хозяева отметились двумя голами. Пауло Дибала и Гонсало Игуаин подарили «бьянконери» победу по итогам первого тайма.

Во второй половине встречи Дибала оформил дубль. До разгромного счета дело довел Дуглас Коста, забив с пенальти.