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    «Ювентус» разгромил «Удинезе». «Дубль» и передача на счету Дибалы

    «Ювентус» — «Удинезе: счет 4:0, обзор голов

    Футбол Кубок Италии Футбол Италии Ювентус Удинезе
    В 1/8 финала Кубка Италии «Ювентус» с крупным счетом выиграл у команды «Удинезе» (4:0).

    Пауло Дибала
    Пауло Дибала

    В каждом тайме хозяева отметились двумя голами. Пауло Дибала и Гонсало Игуаин подарили «бьянконери» победу по итогам первого тайма.

    Во второй половине встречи Дибала оформил дубль. До разгромного счета дело довел Дуглас Коста, забив с пенальти.

    Кубок Италии. 1/8 финала
    «Ювентус» — «Удинезе» — 4:0
    Голы: 1:0 — 16 Игуаин, 2:0 — 26, пенальти Дибала, 3:0 — 57 Дибала, 4:0 — 61, пенальти Дуглас Коста«Ювентус» Буффон, Данило, де Лигт, Алекс Сандро, Ругани, Бентанкур, Рабьо (Рэмзи, 71), Дуглас Коста (Куадрадо, 63), Бернардески, Игуаин, Дибала (Пьяца, 75)«Удинезе» Николас, Нюйтинк, Опоку, Де Майо, тер Авест, Яяло, Уолас (Фофана, 76), Сема (Ларсен, 62), Барак, Теодорчик (Лазанья, 46), НесторовскиПредупреждения: Нюйтинк (60)
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