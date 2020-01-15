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    Краневиттер ведет переговоры с мексиканским «Монтерреем»

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    Аргентинский полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер ведет переговоры с мексиканским клубом «Монтеррей», написал в своем твиттере журналист американской телекомпании TUDN Диего Медина.

    Матиас Краневиттер
    Матиас Краневиттер

    Ранее стало известно о том, что 26-летний полузащитник не поехал на первый зимний сбор «Зенита» в Катар.

    «Матиас Краневиттер — в сфере интересов "Монтеррея". Переговоры уже начались, в пятницу уже могут договориться о трансфере. Удастся ли им?», — написал Медина.

    В августе 2017 года «Зенит» приобрел Краневиттера у мадридского «Атлетико» за 8 млн евро. За два с половиной года опорник сыграл за клуб из Санкт-Петербурга 52 матча, не забив ни одного гола.

    В текущем сезоне игрок дважды вышел на замену в матчах РПЛ, сыграв в сумме лишь 28 минут. Трансферная стоимость футболиста оценивается 2,8 млн евро.

    В прошлом году «Монтеррей» выиграл Лигу чемпионов КОНКАКАФ и занял третье место на Клубном чемпионате мира, проиграв в полуфинале английскому «Ливерпулю» (1:2). 0

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