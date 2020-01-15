Краневиттер ведет переговоры с мексиканским «Монтерреем»

Аргентинский полузащитник «Зенита»ведет переговоры с мексиканским клубом, написал в своем твиттере журналист американской телекомпании TUDN Диего Медина.

Ранее стало известно о том, что 26-летний полузащитник не поехал на первый зимний сбор «Зенита» в Катар.

«Матиас Краневиттер — в сфере интересов "Монтеррея". Переговоры уже начались, в пятницу уже могут договориться о трансфере. Удастся ли им?», — написал Медина.

В августе 2017 года «Зенит» приобрел Краневиттера у мадридского «Атлетико» за 8 млн евро. За два с половиной года опорник сыграл за клуб из Санкт-Петербурга 52 матча, не забив ни одного гола.

В текущем сезоне игрок дважды вышел на замену в матчах РПЛ, сыграв в сумме лишь 28 минут. Трансферная стоимость футболиста оценивается 2,8 млн евро.

В прошлом году «Монтеррей» выиграл Лигу чемпионов КОНКАКАФ и занял третье место на Клубном чемпионате мира, проиграв в полуфинале английскому «Ливерпулю» (1:2). 0