Корнеев: Контракт Смолова мало кто потянет в Европе

Бывший спортивный директор «Зенита»прокомментировал интерес иностранных клубов к форварду «Локомотива»

Ранее стало известно, что 29-летним футболистом интересуется «Эспаньол».

«Интерес к Смолову от "Эспаньола"? Я думаю, что Смолов сейчас на большом контракте с "Локомотивом".

Я не особо верю в историю с "Эспаньолом", тем не менее зная, что, Смолов всегда хотел уехать за границу, это будет зависеть от условий. Контракт Федора мало кто потянет в Европе.

Приблизительно такая же история с Кокориным, но он очень нужен "Зениту".

Кто бы его не хотел, это не так важно, это российский игрок, который имел не очень приятную историю, но он сейчас обнулился.

Кокорин сейчас знающий, что он хочет от жизни и чего хочет добиться в футболе. Я надеюсь, что он не терял время зря», — сказал Корнеев Sport24.

Смолов провел 19 матчей за железнодорожников во всех турнирах в этом сезоне, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи. 0