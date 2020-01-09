Швеция — Молдавия: счет матча 1:0, обзор гола

Сборнаяобыграла командув товарищеском матче со счетом 1:0 (1:0).

Единственный гол был забит в первом тайме. На 32-й минуте после передачи Йеспера Карлссона отличился нападающий «Спартака» Джордан Ларссон.

Стоит отметить, что Ларссон впервые отличился за национальную команду. Для этого ему потребовалось провести три встречи.

Следующий товарищеский матч сборная Швеции проведет 12 января против Косово. Команда Молдавии 31 марта встретится с Россией.