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    Гол форварда «Спартака» принес Швеции победу над Молдавией

    Швеция — Молдавия: счет матча 1:0, обзор гола

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    Сборная Швеции обыграла команду Молдавии в товарищеском матче со счетом 1:0 (1:0).

    Джордан Ларссон
    Джордан Ларссон

    Единственный гол был забит в первом тайме. На 32-й минуте после передачи Йеспера Карлссона отличился нападающий «Спартака» Джордан Ларссон.

    Стоит отметить, что Ларссон впервые отличился за национальную команду. Для этого ему потребовалось провести три встречи.

    Следующий товарищеский матч сборная Швеции проведет 12 января против Косово. Команда Молдавии 31 марта встретится с Россией.

    Товарищеский матч
    Швеция — Молдавия — 1:0 (1:0)
    Швеция: Дальберг, Й.Андерссон, А.Андерссон, Ахмедходжич, Даниэльсон, Ирандуст (Качаниклич, 78), Карлссон (Танкович, 78), Боянич, Берггрен, Исламович, Ларссон (Хедлунд, 75)Молдавия: Русу, Армаш, Богдан, Дрос, Препелицэ, Суворов (Граур, 59), Рацэ (Спэтару, 72), Кочук (Антон, 58), Тарас (Кожокарь, 46), Амброс (Бойчук, 46), Плэтикэ (Пэтраш, 72)
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