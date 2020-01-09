Мбаппе: Не время говорить о продлении контракта

Килиан Мбаппе
globallookpress.com
«В настоящий момент я просто хочу играть в футбол и провести удачный сезон. Клуб сейчас находится в стабильной и спокойной ситуации. Сейчас не время говорить о продлении контракта», — цитирует Мбаппе L'Equipe.
Ранее сообщалось, что в услугах Мбаппе заинтересован «Реал». Контрактное соглашение французского нападающего с ПСЖ рассчитано до 2022 года.
В нынешнем сезоне чемпионата Франции Мбаппе провел 12 матчей, в которых забил 11 голов и сделал 4 результативные передачи. 0