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    Мбаппе: Не время говорить о продлении контракта

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    Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе отказался говорить о продлении контракта с клубом после разгромной победы в четвертьфинальном матче Кубка французской лиги с «Сент-Этьеном» (6:1).

    Килиан Мбаппе
    Килиан Мбаппе

    «В настоящий момент я просто хочу играть в футбол и провести удачный сезон. Клуб сейчас находится в стабильной и спокойной ситуации. Сейчас не время говорить о продлении контракта», — цитирует Мбаппе L'Equipe.

    Ранее сообщалось, что в услугах Мбаппе заинтересован «Реал». Контрактное соглашение французского нападающего с ПСЖ рассчитано до 2022 года.

    В нынешнем сезоне чемпионата Франции Мбаппе провел 12 матчей, в которых забил 11 голов и сделал 4 результативные передачи. 0

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