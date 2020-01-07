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    Гвардиола: Никогда не возглавлю МЮ или «Реал». Если у меня не будет никаких предложений, я улечу на Мальдивы

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о том, в каких клубах он никогда не будет работать. По его словам, он не примет предложения от «Манчестер Юнайтед» и «Реала».

    Хосеп Гвардиола
    Хосеп Гвардиола

    «Если у меня не будет никаких предложений, я улечу на Мальдивы. Может быть, не на Мальдивы, так как там нет полей для гольфа, но после того, как я тренировал "Манчестер Сити", я не буду тренировать "Манчестер Юнайтед". И никогда не буду наставником мадридского "Реала". Определённо, нет», — цитирует испанца BBC.

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