Гвардиола: Никогда не возглавлю МЮ или «Реал». Если у меня не будет никаких предложений, я улечу на Мальдивы

Главный тренеррассказал о том, в каких клубах он никогда не будет работать. По его словам, он не примет предложения от

«Если у меня не будет никаких предложений, я улечу на Мальдивы. Может быть, не на Мальдивы, так как там нет полей для гольфа, но после того, как я тренировал "Манчестер Сити", я не буду тренировать "Манчестер Юнайтед". И никогда не буду наставником мадридского "Реала". Определённо, нет», — цитирует испанца BBC.

Напомним, что 7 января состоится матч полуфинала Кубка английской лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Начало поединка в 23:00 по московскому времени. 0