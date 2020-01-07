«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч Кубка английской лиги по футболу 7 января 2020 года

«Манчестер Юнайтед»
В текущем розыгрыше Кубка лиги «Манчестер Юнайтед» поочередно прошел «Рочдейл» (1:1, 5:3 — по пенальти), «Челси» (2:1) и «Колчестер Юнайтед» (3:0).
Также «красные дьяволы» продолжают борьбу в Кубке Англии, где несколькими днями ранее разошлись миром с «Вулверхэмптоном» (0:0), что обязывает их провести переигровку.
В английской Премьер-лиге подопечные Уле Гуннара Сульшера пока не слишком успешны. В турнирной таблице они занимают лишь пятое место с 31 набранным очком в 21 сыгранном туре.
В своем последнем матче в рамках АПЛ «Манчестер Юнайтед» потерпел поражение от «Арсенала» (0:2).
После травм у «красных дьяволов» восстанавливаются Поль Погба, Маркос Рохо, Аксель Туанзебе и Скотт Мактоминей.
«Манчестер Сити»
Жертвами «Манчестер Сити» в Кубке лиги стали «Престон Норт Энд» (3:0), «Саутгемптон» (3:1) и «Оксфорд Юнайтед» (3:1).
«Горожане» также играют в Кубке Англии, где в 1/32 финала уверенно разгромили «Порт Вэйл» (4:1).
Что касается английской Премьер-лиги, то команда Пепа Гвардиолы занимает третье место в турнирной таблице, набрав 44 очка в 21 туре.
В январе в рамках АПЛ «Манчестер Сити» на своем поле успел разобраться с «Эвертоном» (2:1).
В лазарете действующих чемпионов Англии находятся Эмерик Ляпорт и Лерой Сане.
Прогноз
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Манчестер Сити» — 1.68, победа «Манчестер Юнайтед» — 4.50, ничья — 4.30.
В этом сезоне «красные дьяволы» уже обыгрывали принципиального соперника в АПЛ, но это было месяц назад. С тех пор много чего изменилось в игре подопечных Сульшера, которые стали все чаще не оправдывать ожиданий.
У «горожан» тоже есть проблемы с набором очков, но в кубковых встречах они традиционно выглядят мощнее, так что должны брать реванш в дерби. Наш прогноз — «победа гостей».
Альтернативой может стать ставка «тотал голов больше 2,5» за 1.70. В составе «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа потерял уверенность в своих силах, тогда как у «Манчестер Сити» есть проблемы в обороне из-за травмы Ляпорта. 0