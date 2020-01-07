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    Возьмут ли «горожане» реванш в манчестерском дерби?

    «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч Кубка английской лиги по футболу 7 января 2020 года

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    Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»
    Фил Фоден
    Во вторник, 7 января, «Манчестер Юнайтед» на своем поле примет «Манчестер Сити» в рамках 1/2 финала Кубка лиги. Встреча, которая пройдет на «Олд Траффорд», начнется в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити».
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    Футбол. Англия. Кубок Лиги 07 Января 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.60
  • X
  • 4.25
  • 2
  • 1.70
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    «Манчестер Юнайтед»

    В текущем розыгрыше Кубка лиги «Манчестер Юнайтед» поочередно прошел «Рочдейл» (1:1, 5:3 — по пенальти), «Челси» (2:1) и «Колчестер Юнайтед» (3:0).

    Также «красные дьяволы» продолжают борьбу в Кубке Англии, где несколькими днями ранее разошлись миром с «Вулверхэмптоном» (0:0), что обязывает их провести переигровку.

    В английской Премьер-лиге подопечные Уле Гуннара Сульшера пока не слишком успешны. В турнирной таблице они занимают лишь пятое место с 31 набранным очком в 21 сыгранном туре.

    В своем последнем матче в рамках АПЛ «Манчестер Юнайтед» потерпел поражение от «Арсенала» (0:2).

    Все прогнозы на АПЛ

    После травм у «красных дьяволов» восстанавливаются Поль Погба, Маркос Рохо, Аксель Туанзебе и Скотт Мактоминей.

    «Манчестер Сити»

    Жертвами «Манчестер Сити» в Кубке лиги стали «Престон Норт Энд» (3:0), «Саутгемптон» (3:1) и «Оксфорд Юнайтед» (3:1).

    «Горожане» также играют в Кубке Англии, где в 1/32 финала уверенно разгромили «Порт Вэйл» (4:1).

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    • Что касается английской Премьер-лиги, то команда Пепа Гвардиолы занимает третье место в турнирной таблице, набрав 44 очка в 21 туре.

    Календарь и таблица АПЛ

    В январе в рамках АПЛ «Манчестер Сити» на своем поле успел разобраться с «Эвертоном» (2:1).

    В лазарете действующих чемпионов Англии находятся Эмерик Ляпорт и Лерой Сане.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Манчестер Сити» — 1.68, победа «Манчестер Юнайтед» — 4.50, ничья — 4.30.

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    В этом сезоне «красные дьяволы» уже обыгрывали принципиального соперника в АПЛ, но это было месяц назад. С тех пор много чего изменилось в игре подопечных Сульшера, которые стали все чаще не оправдывать ожиданий.

    У «горожан» тоже есть проблемы с набором очков, но в кубковых встречах они традиционно выглядят мощнее, так что должны брать реванш в дерби. Наш прогноз — «победа гостей».

    Альтернативой может стать ставка «тотал голов больше 2,5» за 1.70. В составе «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа потерял уверенность в своих силах, тогда как у «Манчестер Сити» есть проблемы в обороне из-за травмы Ляпорта. 0

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    «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч Кубка английской лиги по футболу 7 января 2020 года. Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.68
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