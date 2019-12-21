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    «Бавария» в концовке дожала «Вольфсбург»

    «Бавария» — «Вольфсбург»: счет матча 2:0, обзор голов

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    В матче 17-го тура чемпионата Германии «Бавария» одержала домашнюю победу над «Вольфсбургом» — 2:0.

    «Бавария» вернулась в топ-3
    «Бавария» вернулась в топ-3

    По ходу матча команды обменивались опасными моментами, но забить не удавалось.

    Когда казалось, что дело идет к ничейному счету, мюнхенцы сумели открыть счет — на 86-й минуте Мюллер покатил в центр, а Зиркзе послал мяч в дальний угол ворот.

    Второй мяч «Бавария» забила через три минуты, когда Гнабри воспользовался скидкой Левандовски.

    «Бавария» набрала 33 очка и занимает третье место в турнирной таблице Бундеслиги. «Вольфсбург» имеет 24 очка и идет девятым.

    Мюнхенцы одержали третью победу подряд в чемпионате Германии. 0

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