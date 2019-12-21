«Бавария» — «Вольфсбург»: счет матча 2:0, обзор голов

В матче 17-го тура чемпионата Германииодержала домашнюю победу над— 2:0.

По ходу матча команды обменивались опасными моментами, но забить не удавалось.

Когда казалось, что дело идет к ничейному счету, мюнхенцы сумели открыть счет — на 86-й минуте Мюллер покатил в центр, а Зиркзе послал мяч в дальний угол ворот.

Второй мяч «Бавария» забила через три минуты, когда Гнабри воспользовался скидкой Левандовски.

«Бавария» набрала 33 очка и занимает третье место в турнирной таблице Бундеслиги. «Вольфсбург» имеет 24 очка и идет девятым.

Мюнхенцы одержали третью победу подряд в чемпионате Германии. 0