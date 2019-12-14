«Наполи» — «Парма»: счет матча 1:2, обзор голов

В матче 16-го тура итальянской Серии Ана своем поле уступилсо счетом 1:2.

Уже на 4-й минуте встречи счет открыл шведский полузащитник «Пармы» Деян Кулушевски.

На 64-й минуте польский форвард Аркадиуш Милик с подачи Дриса Мертенса сравнял счет.

Точку в матче на 93-й минуте поставил ивуарийский форвард «Пармы» Жервиньо.

«Наполи» опустился на 8-е месте в турнирной таблице серии А, имея в активе 21 очко. «Парма» вышла вперед с 24 очками.

«Наполи» не может победить в чемпионате Италии на протяжении восьми матчей подряд. Из-за неудовлетворительных результатов руководство «Наполи» 11 декабря уволило наставника команды Карло Анчелотти.

Матч против «Пармы» стал первым для Дженнаро Гаттузоа на посту главного тренера неаполитанского клуба. 0