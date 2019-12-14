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    «Наполи» проиграл «Парме» в первом матче Гаттузо

    «Наполи» — «Парма»: счет матча 1:2, обзор голов

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    В матче 16-го тура итальянской Серии А «Наполи» на своем поле уступил «Парме» со счетом 1:2.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Уже на 4-й минуте встречи счет открыл шведский полузащитник «Пармы» Деян Кулушевски.

    На 64-й минуте польский форвард Аркадиуш Милик с подачи Дриса Мертенса сравнял счет.

    Точку в матче на 93-й минуте поставил ивуарийский форвард «Пармы» Жервиньо.

    «Наполи» опустился на 8-е месте в турнирной таблице серии А, имея в активе 21 очко. «Парма» вышла вперед с 24 очками.

    «Наполи» не может победить в чемпионате Италии на протяжении восьми матчей подряд. Из-за неудовлетворительных результатов руководство «Наполи» 11 декабря уволило наставника команды Карло Анчелотти.

    Матч против «Пармы» стал первым для Дженнаро Гаттузоа на посту главного тренера неаполитанского клуба. 0

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