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    «Ливерпуль» может подписать форварда «Зальцбурга»

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    Нападающий «Зальцбурга» Такуми Минамино может продолжить карьеру в «Ливерпуле».

    Такуми Минамино
    Такуми Минамино

    Как утверждает The Independent, английский клуб уже договорился о переходе японского футболиста. Мерсисайдцы готовы осуществить трансфер уже в январе.

    В контракте игрока прописан пункт об отступных в размере 8,6 миллионов евро, чем и хочет воспользоваться «Ливерпуль».

    Отмечается, что главный тренер «красных» Юрген Клопп был впечатлен игрой Минамино в Лиге чемпионов.

    В текущем сезоне 24-летний японец забил 2 гола и сделал 4 ассиста в 6 матчах ЛЧ, а также забил 5 голов и сделал 5 результативных передач в 14 матчах чемпионата Австрии. 0

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