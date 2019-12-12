«Ливерпуль» может подписать форварда «Зальцбурга»

Нападающийможет продолжить карьеру в

Как утверждает The Independent, английский клуб уже договорился о переходе японского футболиста. Мерсисайдцы готовы осуществить трансфер уже в январе.

В контракте игрока прописан пункт об отступных в размере 8,6 миллионов евро, чем и хочет воспользоваться «Ливерпуль».

Отмечается, что главный тренер «красных» Юрген Клопп был впечатлен игрой Минамино в Лиге чемпионов.

В текущем сезоне 24-летний японец забил 2 гола и сделал 4 ассиста в 6 матчах ЛЧ, а также забил 5 голов и сделал 5 результативных передач в 14 матчах чемпионата Австрии. 0