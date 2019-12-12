«Брюгге» — «Реал»: счет 1:2, обзор голов

Голы зрители увидели во втором тайме. Сначала вперед свою команду вывел Родриго. По правому краю пробежался Одриосола. Футболист сделал прострел в центр штрафной. Оттуда бразилец точно пробил левой ногой в дальний угол.
«Брюгге» сравнял через две минуты. Деннис прорвался левым флангом после провала «галактикос» в центре поля и отпасовал на Ванакена. Тот почти с линии штрафной на технику пробил в дальний угол. Мяч полетел с подкруткой.
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Второй гол «Реала» забил Винисиус. Игрок воспользовался суматохой в штрафной хозяев и ударил по отскочившему к нему мячу, находясь в парах метров от ворот.
Модрич снял все вопросы о победителе точным ударом из-за пределов штрафной площади. Хорват на технику пробил в правый нижний угол.
«Реал» набрал 8 очков и вышел в плей-офф Лиги чемпионов. «Брюгге» с тремя пунктами проходит в Лигу Европы.