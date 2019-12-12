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    «Реал» с трудом переиграл «Брюгге»

    «Брюгге» — «Реал»: счет 1:2, обзор голов

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    Мадридский «Реал» выиграл в гостях у «Брюгге» со счетом 1:2.

    Лука Модрич
    Лука Модрич

    Голы зрители увидели во втором тайме. Сначала вперед свою команду вывел Родриго. По правому краю пробежался Одриосола. Футболист сделал прострел в центр штрафной. Оттуда бразилец точно пробил левой ногой в дальний угол.

    «Брюгге» сравнял через две минуты. Деннис прорвался левым флангом после провала «галактикос» в центре поля и отпасовал на Ванакена. Тот почти с линии штрафной на технику пробил в дальний угол. Мяч полетел с подкруткой.

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    Второй гол «Реала» забил Винисиус. Игрок воспользовался суматохой в штрафной хозяев и ударил по отскочившему к нему мячу, находясь в парах метров от ворот.

    Модрич снял все вопросы о победителе точным ударом из-за пределов штрафной площади. Хорват на технику пробил в правый нижний угол.

    «Реал» набрал 8 очков и вышел в плей-офф Лиги чемпионов. «Брюгге» с тремя пунктами проходит в Лигу Европы.

    ЛЧ. 6 тур
    «Брюгге» — «Реал» — 1:3
    Голы: 0:1 — 53 Родриго, 1:1 — 55 Ванакен, 1:2 — 64 Винисиус Жуниор, 1:3 — 90 Модрич«Брюгге» Миньоле, Соболь, Коссуну, Дели, Альварес, Ванакен, Влитинк (де Кетеларе, 70), Бонавентуре, Вормер, Мехеле, Тау (Схрейверс, 59)«Реал» Ареоля, Одриосола, Милитао, Варан, Менди, Иско (Вальверде, 84), Каземиро, Винисиус Жуниор (Браим Диас, 73), Модрич, Родриго, Йович (Бензема, 77)Предупреждения: Модрич (6), Альварес (15), Коссуну (21), Соболь (34), Каземиро (37)
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