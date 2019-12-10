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    Алли и Кейн не сыграют против «Баварии»

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    Как сообщает официальный сайт «Тоттенхэма», Жозе Моуринью не взял на игру в Мюнхене четырех основных футболистов.

    Футболисты «Тоттенхэма»
    Футболисты «Тоттенхэма»

    Сообщается, что Деле Алли, Харри Кейн, Ян Вертонген и Серж Орье не сыграют против мюнхенского «Баварии». При этом в составе есть травмированные футболисты и те, у кого есть небольшие повреждения. Речь идет о Ламеле, Уинксе, Ндомбеле, Ворме, Льорисе и Дэвисе.

    «Тоттенхэм» уже обеспечил себе место в плей-офф Лиги чемпионов, закрепив за собой вторую строчку. Так что при любом раскладе «шпоры» выйдут из группы.

    Матч «Бавария» — «Тоттенхэм» состоится 11 декабря в 23:00 по мск. 0

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