Алли и Кейн не сыграют против «Баварии»

Как сообщает официальный сайтне взял на игру в Мюнхене четырех основных футболистов.

Сообщается, что Деле Алли, Харри Кейн, Ян Вертонген и Серж Орье не сыграют против мюнхенского «Баварии». При этом в составе есть травмированные футболисты и те, у кого есть небольшие повреждения. Речь идет о Ламеле, Уинксе, Ндомбеле, Ворме, Льорисе и Дэвисе.

«Тоттенхэм» уже обеспечил себе место в плей-офф Лиги чемпионов, закрепив за собой вторую строчку. Так что при любом раскладе «шпоры» выйдут из группы.

Матч «Бавария» — «Тоттенхэм» состоится 11 декабря в 23:00 по мск. 0