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    • Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в 1/4 финала парного разряда «Ролан Гаррос»
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    Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в 1/4 финала парного разряда «Ролан Гаррос»

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Мирра Андреева Диана Шнайдер Каролин Гарсия
    Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в четвертьфинал парного турнира «Ролан Гаррос».

    Мирра Андреева и Диана Шнайдер
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    Мирра Андреева и Диана Шнайдер

    Россиянки обыграли во втором матче третьего круга французский дуэт Каролин Гарсию и Диан Парри со счетом 6:0, 7:5. Встреча длилась 1 час 14 минут.

    За это время россиянки сделали один эйс, допустили три двойные ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из девяти, в то время как их соперницы не сделали ни одного эйса, допустили две двойные ошибки и реализовали лишь один брейк-пойнт.

    В четвертьфинале россиянки встретятся с победительницами матча между парами Ольга Данилович/Анастасия Потапова и Тереза Михаликова/Оливия Николлс.

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