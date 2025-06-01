Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в 1/4 финала парного разряда «Ролан Гаррос»

Российские теннисисткивышли в четвертьфинал парного турнира «Ролан Гаррос».

Россиянки обыграли во втором матче третьего круга французский дуэт Каролин Гарсию и Диан Парри со счетом 6:0, 7:5. Встреча длилась 1 час 14 минут.

За это время россиянки сделали один эйс, допустили три двойные ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из девяти, в то время как их соперницы не сделали ни одного эйса, допустили две двойные ошибки и реализовали лишь один брейк-пойнт.

В четвертьфинале россиянки встретятся с победительницами матча между парами Ольга Данилович/Анастасия Потапова и Тереза Михаликова/Оливия Николлс.