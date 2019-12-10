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    CIES: Дзюба — лучший игрок первой половины сезона РПЛ

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    Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал список из 10 лучших игроков первой части сезона российской Премьер-лиги.

    Артем Дзюба
    Артем Дзюба

    Первое место в рейтинге занял нападающий «Зенита» Артем Дзюба, набравший 315 очков. В тройке лучших также оказались защитник ЦСКА Марио Фернандес (313 очков) и полузащитник «Краснодара» Вандерсон (312).

    В топ-10 также попали Вячеслав Караваев («Зенит») — 312 очков, Гжегож Крыховяк («Локомотив») — 311, Алексей Миранчук («Локомотив») — 309, Дуглас Сантос («Зенит») — 309, Магомед Оздоев («Зенит») — 308, Никола Влашич (ЦСКА) — 307, Самуэль Жиго («Спартак») — 307.

    По итогам первой части сезона лидером чемпионата России является «Зенит», в активе которого 45 очков. 0

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