«Тамбов» — «Оренбург»: составы, онлайн, прогноз

Стали известны составыв матче 19-го тура российской Премьер-лиги.

«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Ойеволе, Тетрашвили, Грицаенко, Осипенко, Карасев, Килин, Обухов, Костюков, Мелкадзе.

Запасные: Сугробов, Таказов, Кленкин, Чуперка, Хосонов, Чернышов, Бенито, Часовских, Мамтов, Аппаев.

«Оренбург»: Климович, Малых, Терехов, Зотов, Радакович, Афонин, Кулишев, Мишкич, Рикарду Алвеш, Шкофлек, Родич.

Запасные: Довбня, Руденко, Сиваков, Шахов, Козлов, Лапшов, Маляров, Черных, Чуканов, Галаджан, Фамейе.

Матч «Тамбов» — «Оренбург» пройдет в Саранске и начнется в 14:00 мск.

Следить за ходом игры можно тут, а прогноз на этот поединок — здесь. 0