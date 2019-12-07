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    «Тамбов» — «Оренбург»: стартовые составы команд

    «Тамбов» — «Оренбург»: составы, онлайн, прогноз

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    Стали известны составы «Тамбова» и «Оренбурга» в матче 19-го тура российской Премьер-лиги.

    «Тамбов» — «Оренбург»: стартовые составы команд
    «Тамбов» — «Оренбург»: стартовые составы команд

    «Тамбов»: Шелия, Рыбин, Ойеволе, Тетрашвили, Грицаенко, Осипенко, Карасев, Килин, Обухов, Костюков, Мелкадзе.

    Запасные: Сугробов, Таказов, Кленкин, Чуперка, Хосонов, Чернышов, Бенито, Часовских, Мамтов, Аппаев.

    «Оренбург»: Климович, Малых, Терехов, Зотов, Радакович, Афонин, Кулишев, Мишкич, Рикарду Алвеш, Шкофлек, Родич.

    Запасные: Довбня, Руденко, Сиваков, Шахов, Козлов, Лапшов, Маляров, Черных, Чуканов, Галаджан, Фамейе.

    Матч «Тамбов» — «Оренбург» пройдет в Саранске и начнется в 14:00 мск.

    Следить за ходом игры можно тут, а прогноз на этот поединок — здесь. 0

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