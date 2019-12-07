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    «Тамбов» и «Оренбург» устроят битву за три очка

    «Тамбов» — «Оренбург». Прогноз (к. 1.93) и ставки на матч РПЛ 7 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Тамбов» — «Оренбург»
    В 19 туре российской Премьер-лиги «Тамбов» сыграет с «Оренбургом». Хозяева примут гостей на чужом стадионе под названием «Мордовия-Арена», которая расположена в Саранске. Начало в 14:00 по мск. Прогноз на «Тамбов» — «Оренбург».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 07 Декабря 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 2.85
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 2.55
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    «Тамбов»

    Клуб продолжает находиться в зоне вылета — 15 строка и 18 очков в активе. Однако хозяева подарком не являются. Они способны отобрать очки даже у топовых команд чемпионата.

    К примеру, в прошлом туре «Тамбов» «вытащил» ничью с «Краснодаром» на выезде, сыграв со счетом 0:0. Перед этим «волки» создали немало проблем «Локомотиву», хоть они и уступили со счетом 2:3.

    Все прогнозы на РПЛ

    Перед этим «Тамбов» выдал неплохую серию из трех побед подряд — «Ростов» 1:2, «Сочи» 1:2 и «Уфа» 3:0.

    Команда одинаково забивает и пропускает как в гостях, так и дома. Ей все равно, где создавать сопернику проблемы.

    «Оренбург»

    «Оренбург» располагается выше «волков». Клуб находится на 12 строчке 19 очками. Однако от зоны вылета команду отделяет всего один пункт. Так что данный поединок очень важен для гостей с точки зрения турнирного положения.

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    Из 6 матчей «горожане» выиграли только один. Они обыграли «Урал» со счетом 1:2. Позже была нулевая ничья с «Уфой» и поражение от «Ахмата» со счетом 1:2.

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  • 03/12/2019

    • Интересно, что «Оренбург» играет на выезде лучше, чем дома. В РПЛ команда не проигрывает уже 4 поединка кряду — 3 победы и одна ничья. 3 из 5 побед были одержаны на чужом поле.

    Прогноз

    Обе команды будут настроены на то, чтобы взять очки. Для первых — это шанс вырваться из зоны вылета, а для вторых — от нее оторваться. Так что можно ожидать много борьбы и, возможно, мало голов.

    По мнению букмекеров, шансы на победу практически равны — 2.95 против 2.60. Полагаем, игра будет равной и оба коллектива хотя бы по разу отметятся голами. Вариант «обе забьют» предлагается за 1.93. 0

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    «Тамбов» — «Оренбург». Прогноз (к. 1.93) и ставки на матч РПЛ 7 декабря 2019 года. Прогноз на «Тамбов» — «Оренбург». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.93
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