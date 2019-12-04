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    Семак: Состояние Лунева улучшается, Малком поедет на индивидуальные сборы с тренером

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о том состоянии вратаря Андрея Лунева и форварда Малкома.

    Сергей Семак
    Сергей Семак

    «Состояние Лунёва улучшается. Надеюсь, уже к первому сбору он будет в полном порядке и начнёт тренироваться в общей группе.

    У Малкома всё идет по плану. Один из наших тренеров уедет сейчас в Бразилию и будет работать вместе с ним. Малком вернется из отпуска на две недели раньше остальных, поедет на индивидуальные сборы с другим нашим тренером. Надеюсь, к первому тренировочному дню в новом цикле он уже будет работать вместе с командой», — сказал Семак в интервью с клубной пресс-службой. 0

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