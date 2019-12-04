Семак: Состояние Лунева улучшается, Малком поедет на индивидуальные сборы с тренером

Главный тренеррассказал о том состоянии вратаряи форварда

«Состояние Лунёва улучшается. Надеюсь, уже к первому сбору он будет в полном порядке и начнёт тренироваться в общей группе.

У Малкома всё идет по плану. Один из наших тренеров уедет сейчас в Бразилию и будет работать вместе с ним. Малком вернется из отпуска на две недели раньше остальных, поедет на индивидуальные сборы с другим нашим тренером. Надеюсь, к первому тренировочному дню в новом цикле он уже будет работать вместе с командой», — сказал Семак в интервью с клубной пресс-службой. 0