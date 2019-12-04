СПАЛ и «Перуджа» вышли в 1/8 финала Кубка Италии

В матче 4-го раунда Кубка Италиина выезде обыграласо счетом 2:1.

У победителей отличились Паскуале Маццокки (10-я минута) и Ханс Николусси-Кавилья (17). В составе хозяев точный удар на счету Мехди Бурабиа (82).

В другом матче дня СПАЛ на своем поле разгромил «Лечче» со счетом 5:1.

В составе победителей отличились Игор (18-я минута), Альберто Палоски (24), Алессандро Мурджа (31), Тьяго Ционек (45) и Серджо Флоккари (83).

За гостей единственный гол забил Жианнели Иамбула (58).

В 1/8 финала Кубка Италии «Перуджа» сыграет с «Наполи», а СПАЛ встретится с «Миланом». 0