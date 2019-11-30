Обзор матчей 13 тура чемпионата Германии

«Герта» принимала дортмундскую «Боруссию» и уступила сопернику со счетом 1:2. При этом гости заканчивали поединок в меньшинстве. В конце первого тайма втору желтую получил Хуммельс.
Однако еще до этого удаления Санчо и Торган Азар сделали счет 0:2 в пользу «шмелей». В первом случае ассистентом выступил Брандт, а во втором — Хакими.
На 34 минуте Дарида подарил хозяевам шанс, уменьшив разрыв.
«Герта» спустилась на 16 место, а «дортмундцы» набрали 23 очка и поднялись на 5 позицию.
«Лейпциг» не очень уверенно завершил матч с «Падерборном». Ведя в счете 0:3, команда пропустила два гола.
«Быки» еще в первом тайме, казалось, убили интригу. Сначала с передачи Вернера отметился Шик. Затем по голу забили сам Вернер и Забитцер.
После перерыва уже хозяева взялись за дело. На 62 минуте «размочил» счет Мамба. Затем спустя 11 минут Гьясула еще сократил отставание.
«Падерборн» остается на последнем месте с 5 очками, а «Лейпциг» вышел на первое место, набрав 27 пунктов.
В двух других параллельных встречах была ничья с одинаковым счетом 1:1 — «Кельн» принимал «Аугсбург», а «Хоффенхайм» сыграл с «Фортуной». В первом случае арбитр показал две красные карточки. 0