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    «Боруссия» обыграла «Герту», «Лейпциг» выиграл у «Падерборна»

    Обзор матчей 13 тура чемпионата Германии

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    В рамках 13 тура немецкой Бундеслиги сегодня состоялось четыре поединка. «Боруссия» Дортмунд на выезде выиграла у «Герты» 1:2, а «Лейпциг» обыграл «Падерборн» 2:3.

    Люсьен Фавр
    Люсьен Фавр

    «Герта» принимала дортмундскую «Боруссию» и уступила сопернику со счетом 1:2. При этом гости заканчивали поединок в меньшинстве. В конце первого тайма втору желтую получил Хуммельс.

    Однако еще до этого удаления Санчо и Торган Азар сделали счет 0:2 в пользу «шмелей». В первом случае ассистентом выступил Брандт, а во втором — Хакими.

    На 34 минуте Дарида подарил хозяевам шанс, уменьшив разрыв.

    «Герта» спустилась на 16 место, а «дортмундцы» набрали 23 очка и поднялись на 5 позицию.

    Бундеслига. 13 тур
    «Герта» — «Боруссия» Д
    Голы: 0:1 — 15 Санчо, 0:2 — 17 Азар, 1:2 — 34 Дарида«Герта»: Крафт, Рекик, Штарк (Дилросун, 68), Боята, Миттельштедт, Дарида (Калу, 78), Груйич, Вольф, Шелбред, Лукебакио (Ибишевич, 68), Зельке«Боруссия» Д: Бюрки, Загаду, Хуммельс, Хакими, Аканджи, Брандт, Санчо (Шмельцер, 90), Азар (Пишчек, 84), Витцель, Ройс (Гетце, 90), ГеррейруПредупреждения: Груйич (5), Дарида (18), Хуммельс (19), Ибишевич (83)Удаления: Хуммельс (45)

    «Лейпциг» не очень уверенно завершил матч с «Падерборном». Ведя в счете 0:3, команда пропустила два гола.

    «Быки» еще в первом тайме, казалось, убили интригу. Сначала с передачи Вернера отметился Шик. Затем по голу забили сам Вернер и Забитцер.

    После перерыва уже хозяева взялись за дело. На 62 минуте «размочил» счет Мамба. Затем спустя 11 минут Гьясула еще сократил отставание.

    «Падерборн» остается на последнем месте с 5 очками, а «Лейпциг» вышел на первое место, набрав 27 пунктов.

    Бундеслига. 13 тур
    «Падерборн» — «Лейпциг»
    Голы: 0:1 — 3 Шик, 0:2 — 4 Забитцер, 0:3 — 26 Вернер, 1:3 — 62 Мамба, 2:3 — 73 Гьясула«Падерборн» Цингерле, Янс (Сабири, 85), Шонлау, Коллинз, Килиан, Гьясула, Василиадис, Хольтманн (Антви-Аджей, 61), Прегер, Мамба, Цолински (Михель, 73)«Лейпциг» Мвого, Клостерманн, Мукиеле (Саракки, 56), Упамекано, Забитцер (Айдара, 61), Ильзанкер, Лаймер, Демме, Нкунку, Вернер, Шик (Матеус Кунья, 75)Предупреждения: Коллинз (33), Ильзанкер (44), Шик (75), Вернер (90), Гьясула (90), Антви-Аджей (90)

    В двух других параллельных встречах была ничья с одинаковым счетом 1:1 — «Кельн» принимал «Аугсбург», а «Хоффенхайм» сыграл с «Фортуной». В первом случае арбитр показал две красные карточки. 0

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