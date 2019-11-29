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    Вильена: Выйти из группы ЛЕ — не такая уж и трудная задача для «Краснодара»

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    Полузащитник «Краснодара» Тонни де Вильена прокомментировал победу своей команды над швейцарским «Базелем» (1:0), а также оценил шансы на выход в плей-офф.

    Тонни де Вильена
    Тонни де Вильена

    «Игра могла сложиться легче, реализуй мы свои моменты в первом тайме. Не получилось, поэтому некая нервозность присутствовала вплоть до финального свистка. Мы очень сильно хотели победить, поэтому приходилось бороться за каждый мяч, действовать агрессивно.

    Теперь нужно забыть матч с "Базелем" и усердно готовиться к "Хетафе". Нам нужно настроиться как следует и показать свой лучший футбол. Думаю, выйти из группы для нас не такая уж и трудная задача», — приводит слова Вильены пресс-служба УЕФА.

    После пяти туров группового этапа «Краснодар» располагается на третьем месте в группе C, имея в активе девять очков. Такое же количество очков у «Хетафе». Лидирует в группе «Базель» (10).

    В заключительном матче группового этапа Лиги Европы «Краснодар» сыграет в гостях с «Хетафе». Встреча состоится 12 декабря. 0

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