ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Унаи ЭмериЭмери — на выход. Фанатам больно смотреть за игрой «Арсенала»
  • 20:57
    • «Барселона» озвучила сроки восстановления Дембеле
  • 20:44
    • УЕФА назвал символическую сборную квалификации Евро-2020
  • 20:32
    • СМИ: Аллегри отказался возглавить «Арсенал»
  • 18:54
    • РПЛ рассмотрела вариант с расширением чемпионата до 24 команд
  • 18:27
    • Антон Миранчук готов уехать в Германию
    Все новости спорта

    УЕФА назвал символическую сборную квалификации Евро-2020

    Футбол Евро-2020 Сборная Украины Футбол Украины Сборная Испании Футбол Испании Сборная Турции Сборная Исландии Сборная Кипра Сборная Португалии Португалия Сборная Голландии Сборная Израиля Сборная Англии Футбол Англии Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    УЕФА назвал символическую сборную квалификации на Евро-2020.

    Рахим Стерлинг и Гарри Кейн
    Рахим Стерлинг и Гарри Кейн

    Об этом сообщает официальный аккаунт УЕФА в Twitter.

    Российских футболистов в символической сборной не оказалось.

    Символическая сборная квалификации Евро-2020:

    вратарь: Андрей Пятов (Украина);

    защитники: Серхио Рамос (Испания), Мерих Демираль (Турция), Рагнар Сигурдссон (Исландия);

    полузащитники: Яннис Кусулос (Кипр), Бернарду Силва (Португалия), Джорджиньо Вейналдум (Голландия), Эран Захави (Израиль);

    нападающие: Рахим Стерлинг (Англия), Гарри Кейн (Англия), Мемфис Депай (Голландия). 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Жеребьёвка Евро-2020
  • 02:30
    •
  • Прогноз
  • «Шальке» — «Унион»
  • 1.73
  • Сегодня в 22:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Как закончится бой между Емельяненко и Кокляевым?
  • Емельяненко — Кокляев. Прогноз и ставки
  • 5.60
    •
  • Прервет ли «Шальке» победное шествие дебютанта?
  • «Шальке» — «Унион». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • Прервется ли черная полоса «Ростова» матчем с «Уралом»?
  • «Ростов» — «Урал». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Ари Футбол «Краснодар» обыграл «Базель». Ари стал героем и злодеем в одном лицеПресса и комментарии о матче «Краснодар» — «Базель» Вчера в 22:400
  • 17:24
    • Левандовски — лучший игрок недели в Лиге чемпионов
  • 17:09
    • Клебо победил в спринте на первом этапе КМ, Устюгов дисквалифицирован
  • 20:19
    • «Калгари» уволил Питерса
    Лионель Месси Футбол Вдохновляющий Месси. Аргентинец привел «Барселону» к победе над «Боруссией»Лионель записал на свой счет гол и две результативные передачи Вчера в 14:040
  • Экспресс дня

  • Одержат ли победы лидеры АПЛ в 14 туре?
  • 2.78
    •
  • 20:03
    • Погба сможет вернуться на поле к матчу с «Тоттенхэмом»
  • 19:45
    • Абрахам пропустит ближайший матч «Челси»
  • 19:35
    • Стало известно, сколько «Арсенал» заплатит Эмери за разрыв контракта
    Артем Дзюба забил победный гол Футбол Дзюба отвечает хейтерам и тащит «Зенит» в плей-офф Лиги чемпионовРеакция спортивных СМИ на победу «Зенита» над «Лионом» Вчера в 03:090
  • 19:24
    • Экс-полузащитник ЦСКА Марк Гонсалес завершил карьеру
  • 15:11
    • Тедеско: Считаю, что Шюррле находится в отличной форме
  • 14:54
    • Семак: Примерно понимаем, как сейчас играет «Спартак»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие