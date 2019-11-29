УЕФА назвал символическую сборную квалификации Евро-2020

Рахим Стерлинг и Гарри Кейн
globallookpress.com
Об этом сообщает официальный аккаунт УЕФА в Twitter.
Российских футболистов в символической сборной не оказалось.
Символическая сборная квалификации Евро-2020:
вратарь: Андрей Пятов (Украина);
защитники: Серхио Рамос (Испания), Мерих Демираль (Турция), Рагнар Сигурдссон (Исландия);
полузащитники: Яннис Кусулос (Кипр), Бернарду Силва (Португалия), Джорджиньо Вейналдум (Голландия), Эран Захави (Израиль);
нападающие: Рахим Стерлинг (Англия), Гарри Кейн (Англия), Мемфис Депай (Голландия). 0