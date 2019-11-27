Обухов признан лучшим игроком месяца в РПЛ

Нападающий «Тамбова»был признан лучшим игроком РПЛ по итогам ноября, сообщает пресс-служба лиги.

По итогам голосования болельщиков выиграл полузащитник ЦСКА Никола Влашич. Эксперты «Матч Премьер» отдали свои голоса игроку «Локомотива» Гжегожу Крыховяку. Решающим стал голос экспертов РПЛ, который выбрали Обухова.

В составе своей команды Обухов сыграл три матча в ноябре, забил два гола и сделал две голевые передачи.

Исполняющий обязанности главного тренера «Тамбова» Сергей Первушин стал лучшим наставником РПЛ в ноябре.

Под руководством Первушина «волки» в ноябре одержали две победы над «Сочи» (2:1) и «Ростовом» (2:1), а также потерпели одно поражение в игре с вице-чемпионами «Локомотивом» (2:3). После 17-ти туров «Тамбов» идет на 15 месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков.

Гол полузащитника ЦСКА Николы Влашича признан лучшим мячом ноября в РПЛ. Футболист дальним ударом поразил ворота «Крыльев Советов» в матче 17-го тура чемпионата России и принес победу «армейцам».

🔥 Сумасшедший удар Николы Влашича в матче #ЦСКАКрылья признан лучшим голом ноября!

За этот дальний удар проголосовали болельщики РПЛ и эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР, эксперты Российской Премьер-Лиги выбрали гол Ивана Облякова в 16-м туре 🔝#ГолМесяца #ЦСКА #Влашич pic.twitter.com/aiJKxgzejb — Российская Премьер-Лига (@rfpl) 27 ноября 2019 г.

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