Спортивный директор РФС: Кержаков может вырасти в тренера, работающего с топ-игроками

Спортивный директор РФСоценил итоги 1-го отборочного раунда для юношеской сборной России для игроков не старше 19 лет.

Команда под руководством Александра Кержакова и Владимира Быстрова, разгромив во вторник поляков (4:0), прошла в элитный раунд Евро-2020.

«Я говорил, что группа нас ожидает ровная, так и получилось. До последнего дня было неясно, выйдем или нет.

Но сыграли с поляками очень хорошо, вышли. Теперь будем ждать жеребьевки, и будем готовиться к следующему раунду. В марте — элитный раунд.

У Кержакова есть опытный помощник Евгений Лапков, который прошел все ступеньки в юношеском футболе. Ребята дополняют друг друга в штабе, и мы довольны результатом их работы.

Очень тяжело рассуждать на тему перспектив. Какая жеребьевка, какие соперники. Ясно, что Александр трезво оценивает наши силы, да и мы тоже.

Знаем, в чем уступаем, знаем, с чем нам надо выйти на разговор с тренерами, которые работают с этими ребятами. Будем надеяться, что мы найдем взаимопонимание в тренировочном процессе.

До марта ребята будут в клубах, поэтому хотелось бы, чтобы все тренеры сработали на подготовку этих игроков, да и сами футболисты прониклись мыслью, что второй отборочный этап будет сложнее первого. Будем работать.

Саша отчитается о работе на техническом комитете, который пройдет 21-го числа. Дальше мы сядем и составим план подготовки. Может быть, получится договориться с клубами о дополнительном сборе для ребят.

Все приходит с опытом. Как я и говорил, в перспективе Кержаков может вырасти в того тренера, который способен работать с футболистами очень высокого класса.

Если он будет идти по этому пути. Совместными усилиями и попробуем достойно выступить во втором отборочном этапе», — сказал Лексаков «Спорт-Экспрессу». 0