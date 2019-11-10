«Вольфсбург» — «Байер»: счет матча 0:2, обзор голов

Леверкузенскийодержал гостевую победу над(2:0) в 11-м туре чемпионата Германии.

Открыл счет на 25-й минуте Карим Беллараби. Окончательный счет в добавленное время встречи установил Паулинью.

«Байер» набрал 18 очков и поднялась на 8-е место в турнирной таблице Бундеслиги. «Волки» с 17 очками идут 10-ми.

Ранее менхенгладбахская «Боруссия» дома одержала победу над «Вердером» со счетом 3:1.

У победителей дубль оформил Патрик Херрманн (21-я и 59-я минуты). Еще один мяч забил Рами Бенсебени (20).

За проигравших в добавленное время встречи отличился Леонардо Биттенкур (90+4).

Стоит отметить, при счете 0:2 у гостей пенальти не смог реализовать Дави Классен. На 87-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален Бенсебени.

«Боруссия» набрала 25 очков и закрепилась на первом месте. «Вердер» с 11 очками располагается на 14-й позиции. 0