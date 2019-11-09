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    «Балтика» крупно обыграла «Факел», «Торпедо» поделило очки с «Мордовией»

    «Балтика» — «Факел»: счет матча 3:0, обзор голов

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    Калининградская «Балтика» одержала домашнюю победу над воронежским «Факелом» (3:0) в матче 22-го тура первенства ФНЛ.

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    Победу хозяевам принес гол российского полузащитника Максима Кузьмина (47-я минута), а также дубль бразильского форварда Аллефа (74, 85).

    «Балтика» располагается на 6-й строчке в турнирной таблице ФНЛ, имея в активе 36 очков. У воронежской команды 15 очков и последнее место.

    Ярославский «Шинник» одержал победу на выезде над «Армавиром» — 1:0 Единственный гол на счету полузащитника Никиты Дроздова (61-я минута).

    Благодаря этой победе ярославская команда поднялась на восьмую строчку в турнирной таблице (33 очка). У «Армавира» 21 очко и 16-е место.

    Московское «Торпедо» в гостях сыграло вничью с саранской «Мордовией» — 1:1.

    Первыми забили хозяева, на 36-й минуте встречи отличился защитник Радик Юсупов. Спустя девять минут гости сравняли счет — мяч на свой счет записал Роман Шишкин.

    Отметим, что на 25-й минуте встречи «Мордовия» осталась в меньшинстве из-за удаления форварда Виктора Сергеева.

    Ккоманда Сергея Игнашевича с 51 очком продолжает возглавлять турнирную таблицу ФНЛ. «Мордовия» поднялась на 19-ю строчку в таблице (15).

    В параллельном матче «Спартак-2» разделил очки с «Нижним Новгородом» — 2:2.

    В составе столичной команды дублем отметился полузащитник Максим Глушенков (36, 60). У хозяев голы забивали Павел Игнатович (57) и Павел Комолов (72).

    Красно-белые находятся на 12-й строчке в турнирной таблице с 24 очками. У нижегородской команды 29 очков в копилке и 10-е место. 0

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