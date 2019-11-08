Смолов: Мечта поиграть в Европе осталась

Нападающийрассказал о целях на ближайшие несколько лет.

Федор Смолов ФК «Локомотив» LIVE ТВ-трансляции спорта Играть!

«Да, мечта играть в Европе осталась, но не хочу забегать вперед. Уже неоднократно говорил, чего хочу, и это не сбывалось. Сейчас я определенно счастлив в "Локомотиве", мне комфортно. У нас очень сильная команда, и уверен, что нам по силам бороться за победу в чемпионате в этом сезоне. Очень хочу помочь», — цитирует 29-летнего нападающего пресс-служба «Локо».

В нынешнем сезоне Смолов забил 4 мяча и отдал 4 результативные передачи в 14 матчах за «Локомотив» во всех турнирах. 0