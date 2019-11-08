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    Смолов: Мечта поиграть в Европе осталась

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    Нападающий московского «Локомотива» Федор Смолов рассказал о целях на ближайшие несколько лет.

    Федор Смолов
    Федор Смолов

    «Да, мечта играть в Европе осталась, но не хочу забегать вперед. Уже неоднократно говорил, чего хочу, и это не сбывалось. Сейчас я определенно счастлив в "Локомотиве", мне комфортно. У нас очень сильная команда, и уверен, что нам по силам бороться за победу в чемпионате в этом сезоне. Очень хочу помочь», — цитирует 29-летнего нападающего пресс-служба «Локо».

    В нынешнем сезоне Смолов забил 4 мяча и отдал 4 результативные передачи в 14 матчах за «Локомотив» во всех турнирах. 0

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