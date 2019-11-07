Джорджевичу сделали операцию на колене

Лука Джорджевич
globallookpress.com
Сообщается, что процедура была сделана в Барселоне. В скором времени игрок вернется в расположение клуба для прохождения процесса реабилитации.
Лука Джорджевич перенёс операцию 🏥— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) 7 ноября 2019 г.
Выздоравливай скорее! 🙏
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Травму колена Джорджевич получил в 13 туре РПЛ, когда «Локомотив» играл с «Ахматом».
Помимо Джорджевича на базу «Локо» вернется Джефферсон Фарфан, который травмировался еще летом в матче Копа Америка.