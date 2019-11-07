Джорджевичу сделали операцию на колене

Как сообщает Twitterперенес успешную операцию на колене.

Сообщается, что процедура была сделана в Барселоне. В скором времени игрок вернется в расположение клуба для прохождения процесса реабилитации.

Травму колена Джорджевич получил в 13 туре РПЛ, когда «Локомотив» играл с «Ахматом».

Помимо Джорджевича на базу «Локо» вернется Джефферсон Фарфан, который травмировался еще летом в матче Копа Америка.

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