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    Джорджевичу сделали операцию на колене

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    Как сообщает Twitter «Локомотива», Лука Джорджевич перенес успешную операцию на колене.

    Лука Джорджевич
    Лука Джорджевич

    Сообщается, что процедура была сделана в Барселоне. В скором времени игрок вернется в расположение клуба для прохождения процесса реабилитации.

    Травму колена Джорджевич получил в 13 туре РПЛ, когда «Локомотив» играл с «Ахматом».

    Помимо Джорджевича на базу «Локо» вернется Джефферсон Фарфан, который травмировался еще летом в матче Копа Америка.

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