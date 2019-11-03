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    «Манчестер Юнайтед» нацелился на бомбардира «РБ Лейпцига»

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    «Манчестер Юнайтед» намерен подписать нападающего «РБ Лейпциг» Тимо Вернера, сообщает Mirror.

    Тимо Вернер
    Тимо Вернер

    Минувшим летом Вернера пыталась купить мюнхенская «Бавария», но трансфер так и не состоялся. В итоге форвард продлил контракт с «быками» до 30 июня 2023 года. В новом соглашении прописана опция выкупа игрока за 30 миллионов евро.

    По информации источника, 23-летним немецким форвардом интересуется также «Ливерпуль».

    Вернер выступает за «РБ Лейпциг» с 2016 года. Ранее он защищал цвета «Штутгарта». В нынешней кампании нападающий забил 13 мячей и отдал шесть результативных передач в 15 матчах во всех турнирах на клубном уровне. 0

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