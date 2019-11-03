«Манчестер Юнайтед» нацелился на бомбардира «РБ Лейпцига»

намерен подписать нападающего, сообщает Mirror.

Минувшим летом Вернера пыталась купить мюнхенская «Бавария», но трансфер так и не состоялся. В итоге форвард продлил контракт с «быками» до 30 июня 2023 года. В новом соглашении прописана опция выкупа игрока за 30 миллионов евро.

По информации источника, 23-летним немецким форвардом интересуется также «Ливерпуль».

Вернер выступает за «РБ Лейпциг» с 2016 года. Ранее он защищал цвета «Штутгарта». В нынешней кампании нападающий забил 13 мячей и отдал шесть результативных передач в 15 матчах во всех турнирах на клубном уровне. 0