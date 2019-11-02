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    «Локомотив» не сумел обыграть «Уфу»

    «Уфа» — «Локомотив»: счет матча — 1:1, обзор голов

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    В рамках 15-го тура Российской Премьер-лиги «Уфа» принимала «Локомотив».

    «Уфа» — «Локомотив»
    «Уфа» — «Локомотив»

    Встреча завершилась вничью — 1:1.

    «Локомотив» мог открыть счет в матче на 47-й минуте, но после удара Алексея Миранчука хозяев спасла перекладина.

    Выйти вперед «Локо» удалось через 12 минут — после подачи с углового и серии рикошетов Эдер отправил мяч в сетку с линии вратарской.

    На 71-й минуте «Уфа» заработала пенальти — Гжегож Крыховяк сбил Артема Голубева. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Ловро Бизяк и тем самым принес «Уфе» ничью.

    «Локомотив» набрал 30 очков и после своего матча занимает в РПЛ второе место. У «Уфы» — 17 очков и восьмая позиция.

    «Уфа» — «Локомотив»
    twitter.com/fclokomotiv

    «Уфа» — «Локомотив»
    twitter.com/fclokomotiv

    РПЛ. 15-й тур
    «Уфа» — «Локомотив» (Москва) — 1:1 (0:0)
    Голы: Эдер, 59 (0:1). Бизяк, 72 — с пенальти (1:1)«Уфа»: Беленов, Аликин, Сухов, Пуцко, Неделчару, Кротов, Алиев, Фомин, Голубев, Тилль, Бизяк«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Чорлука, Хеведес, Рыбус, Мурило, Крыховяк, Миранчук, Баринов, Жемалетдинов, ЭдерПредупреждения: Эдер, 17. Голубев, 52. Жемалетдинов, 64. Миранчук, 68. Крыховяк, 71. Хеведес, 75. Чорлука, 84. Рыбус, 85
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