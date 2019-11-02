«Уфа» — «Локомотив»: счет матча — 1:1, обзор голов

В рамках 15-го тура Российской Премьер-лигипринимала

Встреча завершилась вничью — 1:1.

«Локомотив» мог открыть счет в матче на 47-й минуте, но после удара Алексея Миранчука хозяев спасла перекладина.

Выйти вперед «Локо» удалось через 12 минут — после подачи с углового и серии рикошетов Эдер отправил мяч в сетку с линии вратарской.

На 71-й минуте «Уфа» заработала пенальти — Гжегож Крыховяк сбил Артема Голубева. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Ловро Бизяк и тем самым принес «Уфе» ничью.

«Локомотив» набрал 30 очков и после своего матча занимает в РПЛ второе место. У «Уфы» — 17 очков и восьмая позиция.

«Уфа» — «Локомотив» twitter.com/fclokomotiv

«Уфа» — «Локомотив» twitter.com/fclokomotiv