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    «Валенсия» на выезде обыграла «Эспаньол»

    «Эспаньол» — «Валенсия»: счет матча — 1:2, обзор голов

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    В стартовом матче 12-го тура испанской Примеры «Валенсия» на выезде обыграла «Эспаньол».

    «Эспаньол» — «Валенсия»
    «Эспаньол» — «Валенсия»

    Гости одержали волевую победу со счетом 2:1.

    В первом тайме Марк Рока с пенальти вывел «Эспаньол» вперед, но на 69-й минуте Дани Парехо также с «точки» счет сравнял, а Макси Гомес на 80-й минуте принес «летучим мышам» победу.

    Российский полузащитник Денис Черышев провел на поле 62 минуты.

    Примера. 12-й тур
    «Эспаньол» — «Валенсия» — 1:2 (1:0)
    Голы: Рока, 31 — с пенальти (1:0). Парехо, 69 — с пенальти (1:1). М.Гомес, 80 (1:2)«Эспаньол»: Диего Лопес, Эспиноса, Давид Лопес, Налду, Педроса, В.Гомес, Виктор Санчес, Дардер (Гранеро, 78), Рока, Феррейра (Кампусано, 74), У Лэй (Варгас, 65)«Валенсия»: Силлессен, Гарай, Хауме Коста, Васс, Диакаби, Парехо, Кондогбья, Родриго, Черышев (Собрино, 63. Хосе Гайя, 89), М.Гомес, Торрес (Вальехо, 63)Предупреждение: Кондогбья, 30
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