Фьолусон: С такими командами, как «Оренбург», играть всегда сложно

Защитник «Краснодара»прокомментировал матч своей команды против «Оренбурга» (1:1) в 14-м туре РПЛ.

«Очень важно было забить в первом тайме "Оренбургу". С такими командами, где обороняются все 10 полевых футболистов, играть всегда сложно.

В таких встречах всегда мало голевых моментов. Раздражала ли меня игра соперника от обороны? С такими командами играть и не интересно, и не весело. Но это их выбор. Если они хотят играть в такой футбол, тем более в гостях, пускай играют», — заявил игрок в эфире «Матч ТВ».

После 14-го тура «быки» имеют в своем активе 28 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» (15) — 12-й. 0