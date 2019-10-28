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    Фьолусон: С такими командами, как «Оренбург», играть всегда сложно

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    Защитник «Краснодара» Йон Гудни Фьолусон прокомментировал матч своей команды против «Оренбурга» (1:1) в 14-м туре РПЛ.

    Йон Гудни Фьолусон
    Йон Гудни Фьолусон

    «Очень важно было забить в первом тайме "Оренбургу". С такими командами, где обороняются все 10 полевых футболистов, играть всегда сложно.

    В таких встречах всегда мало голевых моментов. Раздражала ли меня игра соперника от обороны? С такими командами играть и не интересно, и не весело. Но это их выбор. Если они хотят играть в такой футбол, тем более в гостях, пускай играют», — заявил игрок в эфире «Матч ТВ».

    После 14-го тура «быки» имеют в своем активе 28 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» (15) — 12-й. 0

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