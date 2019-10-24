Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА

«Зенит» проиграл «Лейпцигу» (1:2), а «Локомотив» уступил «Ювентусу» (1:2). В свою очередь, португальская «Бенфика» обыграла «Лион» (2:1).
Рейтинг страны в списке определяется на основании суммы коэффициентов за последние пять лет. Итоговое место определяет количество команд, которые будут участвовать в еврокубках от каждой страны.
Таблица коэффициентов УЕФА
1. Испания — 90,283
2. Англия — 78,748
3. Германия — 61,784
4. Италия — 61,082
5. Франция — 52,248
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8. Бельгия — 35,300
9. Нидерланды — 32,750
10. Украина — 32,100
Шестое место позволяет выставить в Лиге чемпионов три команды. Потеряв его, в 2021 году Россия как минимум на сезон лишится одной команды в еврокубках и одной прямой путевки в Лигу чемпионов
Седьмая страна может быть представлена только двумя клубами в Лиге чемпионов, и лишь один из них попадет напрямую в основной этап. Еще три команды заявляются в Лигу Европы. 0