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    Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА

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    После матчей 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА.

    «Зенит» обыграл «Бенфику», но Россия отстала от Португалии
    «Зенит» обыграл «Бенфику», но Россия отстала от Португалии

    «Зенит» проиграл «Лейпцигу» (1:2), а «Локомотив» уступил «Ювентусу» (1:2). В свою очередь, португальская «Бенфика» обыграла «Лион» (2:1).

    Рейтинг страны в списке определяется на основании суммы коэффициентов за последние пять лет. Итоговое место определяет количество команд, которые будут участвовать в еврокубках от каждой страны.

    Таблица коэффициентов УЕФА

    1. Испания — 90,283
    2. Англия — 78,748
    3. Германия — 61,784
    4. Италия — 61,082
    5. Франция — 52,248
    6. Португалия — 43,849
    7. Россия — 43,549
    8. Бельгия — 35,300
    9. Нидерланды — 32,750
    10. Украина — 32,100

    Шестое место позволяет выставить в Лиге чемпионов три команды. Потеряв его, в 2021 году Россия как минимум на сезон лишится одной команды в еврокубках и одной прямой путевки в Лигу чемпионов

    Седьмая страна может быть представлена только двумя клубами в Лиге чемпионов, и лишь один из них попадет напрямую в основной этап. Еще три команды заявляются в Лигу Европы. 0

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