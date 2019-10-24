Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА

После матчей 3-го тура группового этапа Лиги чемпионовобошлав таблице коэффициентов УЕФА.

«Зенит» проиграл «Лейпцигу» (1:2), а «Локомотив» уступил «Ювентусу» (1:2). В свою очередь, португальская «Бенфика» обыграла «Лион» (2:1).

Рейтинг страны в списке определяется на основании суммы коэффициентов за последние пять лет. Итоговое место определяет количество команд, которые будут участвовать в еврокубках от каждой страны.

Таблица коэффициентов УЕФА

1. Испания — 90,283

2. Англия — 78,748

3. Германия — 61,784

4. Италия — 61,082

5. Франция — 52,248

6. Португалия — 43,849

7. Россия — 43,549

8. Бельгия — 35,300

9. Нидерланды — 32,750

10. Украина — 32,100

Шестое место позволяет выставить в Лиге чемпионов три команды. Потеряв его, в 2021 году Россия как минимум на сезон лишится одной команды в еврокубках и одной прямой путевки в Лигу чемпионов

Седьмая страна может быть представлена только двумя клубами в Лиге чемпионов, и лишь один из них попадет напрямую в основной этап. Еще три команды заявляются в Лигу Европы. 0