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    «Ливерпуль» разгромил «Генк», Окслейд-Чемберлен забил два мяча

    «Генк» — «Ливерпуль»: счет матча 1:4, обзор голов

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    Бельгийский «Генк» потерпел домашнее поражение от «Ливерпуля» (1:4) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе Е.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче на 2-й минуте открыли гости. Алекс Окслейд-Чемберлен получил пас от Фабиньо у чужой штрафной и исполнил классный удар с 20-ти метров точно в нижний угол ворот.

    На 57-й минуте Фирмино из чужой штрафной в центральной зоне отдал пас низом чуть назад на Окслейд-Чемберлена и тот классным ударом в касание отправил мяч с рикошетом от перекладины в сетку ворот.

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    А на 77-й минуте Салах классным пасом низом в чужую штрафную вывел Мане один на один и тот уверенно пробил над Куком в сетку ворот.

    На 87-й минуте Мане отпасовал низом по центру к чужой штрафной на Салаха, где Мохамед здорово ушел от двоих соперников и низом покатил мяч мимо вратаря в дальний угол ворот.

    Хозяева размочили счет на 88-й минуте. Ндонгала выиграл борьбу на левом краю чужой штрафной и сумел отпасовать точно в центр, где Одей нанес прицельный удар мимо Алиссона в сетку ворот.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    «Наполи» с 7 очками возглавляет турнирную таблицу группы Е. «Ливерпуль» (6) — второй, «Зальцбург» (3) — третий, «Генк» (1) — последний.

    Лига чемпионов. Группа E
    «Генк» (Бельгия) — «Ливерпуль» (Англия) — 1:4 (0:1)
    Голы: Окслейд-Чемберлен, 2 (0:1). Окслейд-Чемберлен, 57 (0:2). Мане, 77 (0:3). Салах, 87 (0:4). Одей, 88 (1:4)«Генк»: Куке, Мехле, Куэста, Лукуми, Уронен, Бонгонда (Ндонгала, 66), Хейнен, Берге, Саматта, Ито (Хаджи, 87), Онуачу (Одей, 81)«Ливерпуль»: Алиссон, Милнер, Ловрен, ван Дейк, Робертсон (Гомес, 63), Окслейд-Чемберлен (Вайналдум, 73), Фабинью, Кейта, Салах, Роберту Фирмину (Ориги, 80), МанеПредупреждения: Гомес, 70. Одей, 84
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