«Генк» — «Ливерпуль»: счет матча 1:4, обзор голов

Бельгийскийпотерпел домашнее поражение от(1:4) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе Е.

Счет в матче на 2-й минуте открыли гости. Алекс Окслейд-Чемберлен получил пас от Фабиньо у чужой штрафной и исполнил классный удар с 20-ти метров точно в нижний угол ворот.

На 57-й минуте Фирмино из чужой штрафной в центральной зоне отдал пас низом чуть назад на Окслейд-Чемберлена и тот классным ударом в касание отправил мяч с рикошетом от перекладины в сетку ворот.

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А на 77-й минуте Салах классным пасом низом в чужую штрафную вывел Мане один на один и тот уверенно пробил над Куком в сетку ворот.

На 87-й минуте Мане отпасовал низом по центру к чужой штрафной на Салаха, где Мохамед здорово ушел от двоих соперников и низом покатил мяч мимо вратаря в дальний угол ворот.

Хозяева размочили счет на 88-й минуте. Ндонгала выиграл борьбу на левом краю чужой штрафной и сумел отпасовать точно в центр, где Одей нанес прицельный удар мимо Алиссона в сетку ворот.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Наполи» с 7 очками возглавляет турнирную таблицу группы Е. «Ливерпуль» (6) — второй, «Зальцбург» (3) — третий, «Генк» (1) — последний.